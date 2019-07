Huawei ayudó a crear red de telecomunicaciones de Corea del Norte: reporte

Agrandar Imagen Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Huawei ayudó en secreto a crear –y mantener– la red pública de telecomunicaciones en Corea del Norte, de acuerdo con documentos y contratos obtenidos por The Washington Post.

Según el reporte, la firma china trabajó de la mano de la empresa norcoreana Panda International Information Technology, en diversos proyectos relacionados con la "integración de red", "software" y en la expansión de la operadora Koryolink creada por Corea del Norte. La relación entre Huawei y Corea del Norte habría comenzado desde 2006, cuando Kim Jong Il, expresidente de Corea del Norte, visitó las oficinas centrales de Huawei en China, dice el reporte.

Es muy probable que la revelación del Post dé lugar a más fricciones entre Huawei y el gobierno de EE.UU., luego de que este último agregó al fabricante chino a una lista negra que afecta sus relaciones con otras empresas estadounidenses.

"Solo el hecho de que haya una conexión entre Huawei y Corea del Norte es suficiente para crear dudas diplomáticas y políticas en Washington", dijo al Post Evans Revere, un exfuncionario del Departamento de Estado de EE.UU. "Cuando creías que la relación entre EE.UU. y China no podía ser más complicada, y que la relación entre EE.UU. y Corea del Norte no podía ser más complicada, tienes este caso entre China y Corea del Norte trabajando para que Corea participe en un área potencialmente sensible".

En un comunicado oficial enviado a CNET en Español, Huawei ha negado tener relaciones comerciales con Corea del Norte. "Huawei está totalmente comprometida a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países y regiones en las que operamos", se lee en el comunicado. "Incluyendo las leyes y sanciones a la exportación de Naciones Unidas, Unión Europea y Estados Unidos".

Un portavoz de Huawei, respondiendo directamente al Post, dijo algo similar, aunque no respondió a preguntas concretas incluyendo si Huawei tuvo relaciones con Corea del Norte en el pasado, directa o indirectamente. El portavoz tampoco negó la autenticidad de los documentos y se negó a verificar los documentos.

Los archivos obtenidos por el Post revelaron también que Huawei ha trabajado en otros proyectos junto a otra empresa china, Dandong Kehua, la cual en noviembre de 2017 recibió sanciones del Departamento del tesoro de EE.UU. por exportar e importar productos desde y hacia Corea del Norte. El Post no pudo conocer si Dandong Kehua tuvo relación en las operaciones entre Huawei y Corea del Norte.

