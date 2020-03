Celia, el asistente virtual de Huawei, llega a occidente

Érika García / CNET

Huawei aprovechó su evento de presentación de los nuevos Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus para anunciar la expansión fuera de China de su asistente virtual de cosecha propia: Celia.

Celia es el equivalente a Siri o Google Assistant del fabricante chino y al igual que estos, está programado para facilitar las tareas que realizas con tu celular o tableta Huawei. La compañía lanzará el nuevo asistente virtual para sus teléfonos a través de una actualización que llegará próximamente aunque no ha especificado cuándo. El asistente responderá al comando de activación "Hey, Celia" o los usuarios podrán activarlo presionando el botón de encendido en sus teléfonos durante un segundo.

Huawei ha confirmado a CNET en Español que Celia no llegará a España, pero no ha confirmado a qué territorios sí llegará por lo que por ahora no sabemos si aterrizará en Latinoamérica.

Junto con sus nuevos celulares y el salto de su asistente fuera de China, Huawei también aprovechó el evento para presentar sus nuevos servicios de streaming a la carta Huawei Music y Huawei Video.