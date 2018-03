La cosa se está poniendo todavía más difícil para que la empresa china Huawei venda sus teléfonos en Estados Unidos.

Best Buy, la minorista de electrónicos más grande del país, ha cesado de pedir teléfonos de Huawei, y ya no venderá los productos de la empresa china una vez se agoten las existencias en su inventario en las próximas semanas, de acuerdo a una persona familiarizada con el tema. Best Buy decidió terminar la relación con la empresa china, según la fuente.

Josh Miller/CNET

Best Buy no dio más detalles sobre el asunto.

"No hacemos comentarios sobre contratos específicos con los comerciantes, y tomamos decisiones para cambiar lo que vendemos por varias razones", dijo una portavoz de Best Buy.

Una portavoz de Huawei dijo que Best Buy es un socio valioso. Pero, "como política no discutimos los detalles de las relaciones con nuestros socios", dijo.

Esta acción representa un duro golpe para Huawei, que es la tercera fabricante de teléfonos más grande del mundo después de Apple y Samsung. La empresa china lucha por establecer presencia en Estados Unidos. Best Buy era una de sus socias minoristas más grandes y uno de los pocos lugares donde puedes ver uno de estos teléfonos en vivo y en directo. Los teléfonos Huawei no son vendidos por ninguna de las operadoras telefónicas en Estados Unidos.

Se esperaba que Huawei anunciara una asociación con AT&T en enero durante la feria CES y que la operadora tuviera disponible el Mate 10 Pro, pero AT&T se salió del acuerdo debido supuestamente a presión política. Unos días después, Verizon también eliminó sus planes de vender teléfonos Huawei.

Durante una presentación en CES, el presidente ejecutivo de la división del consumidor de Huawei, Richard Yu, dijo que el no contar con una operadora socia representaban un golpe aun mayor para los consumidores, quienes pierden la opción de una fuerte alternativa de teléfono Android.

AT&T no quiso dar comentarios acerca de los reportes, pero dijo que nunca se había comprometido públicamente a vender un teléfono Huawei. No pudimos contactar a Verizon para que nos diera un comentario, pero anteriormente se había rehusado a comentar sobre el tema.

Sarah Tew/CNET

Las inquietudes de seguridad siempre han sido un obstáculo para Huawei en Estados Unidos. En 2012, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó un informe que acusaba a Huawei y a ZTE, otra fabricante china, de fabricar equipo de telecomunicaciones que eran una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU., por lo que prohibía a las empresas locales adquirir el equipo. En esa oportunidad, el comité recalcó en el reporte que hacía referencia a los teléfonos móviles.

Huawei ha trabajado los últimos cinco años para construir lentamente su base de fanáticos en EE.UU. vendiendo teléfonos desbloqueados a través de tiendas como Best Buy, Amazon y Newegg.

Pero eso ha cambiado en meses recientes. Los directores del FBI, CIA y NSA han expresado su preocupación de los riesgos a la seguridad que representan Huawei y ZTE. Por su parte, Huawei ha dicho que sus productos – tanto sus teléfonos como su equipo de telecomunicaciones – se venden en otras partes del mundo a través de diferentes empresas globales.

"Nuestros productos y soluciones son utilizados por las principales operadoras, empresas del Fortune 500 y cientos de millones de consumidores en más de 170 países alrededor del mundo", dijo una portavoz de Huawei en su momento. "Nos hemos ganado la confianza de nuestros socios en la cadena global de valor".

Aunque ZTE es parte de la conversación, la empresa sí vende sus teléfonos a través de las operadoras estadounidenses. La compañía ha incrementado la cantidad de componentes fabricados en el país que van dentro de sus productos y los recursos que ha inyectado en el mercado local.

Amazon rechazó la oportunidad de comentar sobre la medida, pero la gigante de comercio electrónico aún vende los productos de Huawei – incluyendo teléfonos y relojes inteligentes – en una página exclusiva de Huawei. Newegg no respondió a una solicitud de comentario, pero los teléfonos Huawei siguen disponibles en su sitio Web.