Huawei estrena AppSeeker, una tienda con acceso a apps de Google

César Salza / CNET

Si has estado pensando que te gustan los nuevos celulares de Huawei y Honor como el Huawei P40 Pro o el Honor View 30 Pro, pero te desanima que no tengan acceso a la Google Play Store, presta atención, porque Huawei ha aprobado mediante la App Gallery una nueva aplicación llamada AppSeeker, capaz de darte un acceso directo a apps de Google y de Facebook que no están en la tienda de la empresa china.

App Seeker se parece mucho a lo que esperábamos de App Search, pero a diferencia de esa herramienta que funciona directamente en el navegador de Huawei –y que pertenece a la empresa–, esta es una aplicación independiente, cuyo desarrollador ha recopilado los apps más importantes para ofrecer el paquete de instalación a los usuarios.

En mis primeros días probando el Huawei P40 Pro me pareció un dolor de cabeza no tener WhatsApp directamente en la App Gallery, pero App Seeker resuelve el problema de tener que buscar apps por todo Internet, ya que crea accesos directos a fuentes originales o de terceros que tienen esos apps que te quieres descargar.

César Salza / CNET

Descargando apps para un celular Huawei

Después de descargar AppSeeker, de momento disponible a través de la App Gallery para América Latina, decidí buscar las aplicaciones más populares y este fue el resultado, para que tengas una idea del funcionamiento de la aplicación.

WhatsApp, Facebook, e Instagram, Spotify, Netflix: me dirigió a la página Web oficial de la aplicación y desde allí tuve que descargar el archivo APK y dar acceso a la instalación de programas de fuentes externas.

YouTube, Gmail, Google Fotos: La aplicación te sugiere la instalación de un acceso directo en tu pantalla de Inicio, no es una, sino que ofrece una alternativa para acceder a la versión Web del servicio.

Google Drive: me ofreció como alternativa descargar Huawei Cloud, no puedes tener un acceso directo a Drive, o a ninguna de las aplicaciones como Hojas de Cálculo de Google o Procesador de texto.

Facebook Messenger, Twitter: me dirigió a un sitio Web de descargas llamado ApkPure.

Google Chrome: me dirigió a APKMirror y se instaló correctamente.

Google Maps: me instaló Go Maps, una aplicación que es más bien un acceso directo a las Web de Google Maps.

En síntesis, esta nueva tienda que asegura tener la misma versión de las aplicaciones de la Google Play Store no es oficial, pero ofrece un acceso rápido para la instalación de aplicaciones en celulares Huawei sin Google Mobile Services.

Las aplicaciones que están directamente vinculadas a Google Mobile Services son las que no pueden descargarse e instalarse, aunque en algunos casos pueden utilizarse versiones Web. Técnicamente, cualquier otro app, aunque no lo encuentres en la App Gallery, podría instalarse, aunque su funcionamiento en muchos casos dependerá de la vinculación con los servicios de Google.

Como siempre explicamos a los usuarios, la instalación de otras tiendas de aplicaciones que requieren la instalación de archivos internos puede dejar desprotegido a tu celular, por lo cual es recomendable siempre tomar previsiones.

El app llegó a la App Gallery el viernes 24 de abril.