Huawei está con Trump en el tema 5G: 'Estados Unidos se está quedando atrás'

El presidente de Huawei, Guo Ping, dice que el presidente Donald Trump está en lo cierto acerca de que Estados Unidos está "cojeando" en su carrera hacia 5G.

"Me he dado cuenta de los tuits del presidente... dijo que EE.UU. necesita un 5G más rápido e inteligente, o incluso 6G en el futuro, y se ha dado cuenta de que EE.UU. se está quedando atrás en este sentido, y creo que su mensaje es claro y correcto". dijo Guoa la agencia Reuters el domingo. "Necesitamos tener un estándar unificado que deba ser verificable. No debe basarse en la política".

El jueves, Trump tuiteó un mensaje de dos partes acerca del tema del 5G.

"Quiero tecnología 5G, e incluso 6G, en Estados Unidos lo antes posible", dijo Trump en el primer tuit. "Es mucho más poderosa, más rápida y más inteligente que la norma actual. Las empresas estadounidenses deben intensificar sus esfuerzos o quedarse atrás. No hay razón por la que deberíamos quedarnos atrás".

Luego, en un segundo tuit, continuó: "Quiero que Estados Unidos gane a través de la competencia, no bloqueando tecnologías actualmente más avanzadas. Siempre debemos ser líderes en todo lo que hacemos, especialmente cuando se trata del emocionante mundo de la tecnología".

Más que otra cosa, lo que causó más revuelo de esos tuits fue la referencia a 6G.

Todo esto ocurre cuando Estados Unidos y China están tratando de llegar a un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 1 de marzo. Huawei ha sido acusada de violar las sanciones estadounidenses contra Irán, el robo de tecnología estadounidense y el espionaje del gobierno chino. Huawei ha negado estas acusaciones y Guo repitió la negativa a Reuters.

El domingo, Huawei mostró su nuevo teléfono plegable 5G de US$2,600, el Huawei Mate X, en el Mobile World Congress en Barcelona.

Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

