Los test sintéticos o benchmarks, son una referencia a la hora de medir y comparar la potencia de los teléfonos móviles. Sus resultados son utilizados en los análisis de celulares que posteriormente los usuarios revisan antes de decidirse por comprar un modelo u otro, por lo que es importante que sean lo más reales posible.

Sin embargo, en ocasiones, se ha acusado a algunos fabricantes de manipular estos resultados para su propio beneficio, y ahora es Huawei la que ha sido señalada por estar realizando trampas en los benchmarks de sus Huawei P20 entre otros.

El sitio Anandtech ha publicado un informe en el que afirma que el fabricante chino está utilizando en algunos modelos como el Huawei P20, el Huawei P20 Pro y el Honor Play directrices de rendimiento y energía mucho más altas para conseguir resultados por encima de lo habitual.

El reporte indica que, en algunos casos, incluso llega a duplicar el rendimiento y el consumo normal que deberían obtener estos dispositivos.

Por su parte, según reporta The Verge, Huawei no ha negado la manipulación y ha defendido estas prácticas como "una manera de competir con la creciente competencia en el mercado chino con otras marcas que también ofrecen resultados falseados".

Además, el fabricante añade que "no hay una conexión directa entre los resultados de los benchmarks de los teléfonos inteligentes y las experiencias del usuario". No obstante, siguen siendo malas prácticas que no dan muy buena imagen a las compañías que las ejecutan.