Presidente de Huawei dice que firmaría un acuerdo de 'no espionaje' con EE.UU.

Un alto funcionario de Huawei ha expresado su voluntad de firmar un "acuerdo de no espionaje" con EE.UU. a raíz de la prohibición del gobierno de Trump sobre la compañía china.

Liang Hua, presidente de Huawei, dijo a los periodistas estadounidenses que la compañía firmaría un acuerdo de este tipo, pero consideró que no es una opción en el clima actual, según reportó NPR.

"Dado que EE.UU. no está comprando productos de nosotros y podría no comprarnos en el futuro, no sé si existe la oportunidad de firmar tal acuerdo", dijo Liang.

También sugirió que el presidente Trump se excedió cuando firmó la orden ejecutiva que impidió que la compañía usara tecnología fabricada en Estados Unidos el 15 de mayo. "Es inapropiado usar medios políticos para interrumpir una industria", dijo Liang.

La decisión de Trump llegó luego de años de acusaciones de que Huawei está vinculada al gobierno chino.

