Claudia Cruz/CNET

SAN FRANCISCO, California -- HTC lanzó al mercado esta semana el nuevo Vive Tracker, su más reciente adaptador inalámbrico que puede posicionar objetos de la vida real dentro de la realidad virtual. Cada tracker cuesta US$99.

En la conferencia para desarrolladores GDC 2018 pude probar cómo estos HTC Vive Tracker funcionan con las nuevas gafas de realidad virtual HTC Vive Pro durante una demostración con el app Mi Hiepa Sports que se enfoca en entrenar a futbolistas de élite. No hace falta decir que después de mi práctica seguro me reclutará el Barça (una chica puede soñar, ¿no?).

Gareth Thatcher, el director de tecnología, y Adam Dickinson, el director de desarrollo de Mi Hiepa Sports explicaron que los dispositivos de HTC -- ya sean las gafas o los trackers -- traen un nivel de precisión muy alto a los movimientos de los usuarios del app de entrenamiento. Por eso es que trabajan con HTC.

Mi Hiepa Sports ya tiene un acuerdo con el club de fútbol Manchester United, dijo Dickinson, quien agregó que ya le proveen esta tecnología a otros cuatro clubes de la liga Premier (pero no pueden decir cuáles) y que están en pláticas avanzadas con cuatro selecciones nacionales y en negociaciones con ocho clubes de la liga italiana.

¿Entonces cómo funciona Mi Hiepa Sports y cómo incorpora la tecnología de HTC?

El app Mi Hiepa Sports ofrece al menos 18 entrenamientos diferentes para mejorar la técnica del jugador, su aguante, su rehabilitación, su destreza cognitiva, además de ejercicios de fútbol simplemente de placer. Dickinson también explicó que mediante una colaboración con los clubes y medios, hasta es posible traer a VR una simulación de un partido ya concluido para que el director técnico pueda mostrarle al jugador sus fallos en dicho juego.

Antes de entrar a la experiencia, yo tuve que cambiar mis zapatos para la ocasión. Ahí fue cuando noté los Vive Tracker nuevos por primera vez. De los cuatro Vive Tracker que usaron para la demostración, dos estaban fijados sobre las zapatillas Nike que me prestaron y las otros dos fueron colocados en cada canillera. La razón es para, nuevamente, asegurar que mis pies y mis canillas sean rastreadas con la mayor precisión posible por los sensores de HTC que se comunican con las gafas de VR.

Obviamente no me fichará el Barça pero al final de mi práctica Thatcher me alabó por estar entre el 2 por ciento de las personas que mejor había cumplido con las prácticas (me tocó simplemente darle al balón bien para que entre a la portería correcta).

Si los HTC Vive Tracker pueden ayudar a entrenar a los mejores futbolistas será interesante ver cómo los desarrolladores de contenido los usarán para sumergir aun más a los usuarios en VR.