HTC U12 Plus vs. Galaxy S9 Plus vs. LG G7 ThinQ vs. OnePlus 6: ¿Cuál es mejor?

Josh Miller/CNET

HTC es uno de los últimos fabricantes principales de celulares en presentar su nuevo teléfono insignia en 2018: el HTC U12 Plus.

El HTC U12 Plus tiene muchas especificaciones similares al Galaxy S9 Plus, el LG G7 ThinQ e inclusive el OnePlus 6. Por ejemplo, todos estos celulares tienen el mismo procesador Snapdragon 848 de ocho núcleos, doble cámara trasera, Android Oreo, reconocimiento facial y un lector de huellas ubicado en la parte trasera.

Sin embargo, el LG G7 ThinQ es el único de este grupo de celulares que integra 4GB de RAM a nivel mundial (6GB en pocos mercados) en vez de al menos 6GB de RAM como ofrecen los otros celulares a nivel mundial. Inclusive, el OnePlus 6 integra hasta 8GB de RAM.

De manera similar, todos estos celulares tienen como versión base 64GB de almacenamiento. El Galaxy S9 Plus y el OnePlus 6 ofrecen versiones de128GB o 256GB, pero el LG G7 ThinQ no ofrece una versión de 128GB a nivel mundial, sino sólo en algunos mercados.

Todos estos celulares tienen una ranura para tarjeta microSD, menos el OnePlus 6, así que el almacenamiento interno lo es todo, a menos que quieras depender del almacenamiento en la nube.

Por otra parte, todos estos celulares integran un conector de audífonos tradicional de 3.5mm excepto el HTC U12 Plus, pero este celular y el Galaxy S9 Plus son los únicos que traen audífonos en su caja. Mientras que el Galaxy S9 Plus trae audífonos regulares que pueden ser conectados en cualquier dispositivo con conector de 3.5mm, el HTC U12 Plus trae los audífonos USonic que se conectan a través del puerto USB-C (el mismo que se usa para cargar al celular), pero trae cancelación de ruido activa.

Asimismo, el Galaxy S9 Plus y el HTC U12 son los únicos de estos celulares con doble bocina, mientras que el OnePlus 6 y el LG G7 ThinQ tiene una bocina en el borde inferior. LG llama a esta bocina Boombox porque usa el cuerpo del celular para reproducir sonido potente, pero no es tan inmersivo como el que, por ejemplo, ofrece el Galaxy S9 Plus.

Sin embargo, LG G7 ThinQ integra un amplificador de alta fidelidad Quad Dac que ofrece una excelente calidad de sonido y, en general, superior a la de los otros.

En cuanto a las pantallas, es claro que todos estos celulares son grandes, así que no son lo más fácil de controlar con una sola mano. El que tiene la pantalla más pequeñas es el HTC U12 Plus (6 pulgadas), seguido por el LG G7 ThinQ (6.1 pulgadas), el Galaxy S9 Plus (6.2 pulgadas) y luego el OnePlus 6 (6.28 pulgadas), pero el más compacto de todos es en realidad el LG G7 ThinQ con unas medidas de 153x71.9x8.2mm. Además, el celular de LG también es el más liviano (162 gramos).

Reproduciendo: Mira esto: LG G7 ThinQ vs. Samsung Galaxy S9 Plus: ¿Cuál es superior?

El único de estos celulares que es compatible con Quick Charge 4 es el HTC U12 Plus, pero necesitas tener un adaptador compatible porque el que viene en la caja ofrece Quick Charge 3.0, la misma carga rápida del LG G7 ThinQ. El Galaxy S9 Plus, por su parte, usa Quick Charge 2.0 con su tecnología de carga adaptativa, mientras que el OnePlus 6 sigue con Dash Charge que es la carga más rápida que hemos probado en un celular.

En cuanto a las baterías, el LG G7 ThinQ es el que se queda más corto de todos, ya que tiene una batería de 3,000mAh, mientras que el OnePlus 6 tiene una batería de 3,300mAh y el Galaxy S9 Plus y HTC U12 Plus de 3,500mAh.

Las cámaras de estos celulares deberían cumplir con las necesidades de la mayoría de usuarios, pero tienen algunas diferencias importantes. Por ejemplo, el HTC U12 Plus y el Galaxy S9 Plus son los únicos de este grupo de celulares que ofrecen zoom óptico 2X, mientras que el LG G7 ThinQ es el único que ofrece un lente verdaderamente gran angular que permite que todo lo que capturas sea más inmersivo.

Todos los celulares ofrecen fotos retrato o con fondo borroso y tienen un montón de funciones especializadas en video o simplemente fotos. Donde sobresale el HTC U12 Plus es en la capacidad de hacer zoom mientras grabas video para que el sonido que grabas también sea más fuerte en esa área.

El LG G7 ThinQ permite hacer zoom mientras grabas video directamente a los objetos y no al centro de la pantalla y el Galaxy S9 Plus trae los AR emojis que te permiten crear tu propio emoji y grabar video en cámara lenta a 960fps. El OnePlus 6 permite grabar video en cámara lenta a 480fps y los otros hasta 240fps (HTC U12 Plus) o 120fps (LG G7 ThinQ).

En cuanto a diseño, todos tienen su parte atractiva y elegante. Sin embargo, es claro que la parte frontal del HTC U12 Plus es un poco más anticuada al tener los biseles más grandes.

El Galaxy S9 Plus es el único con pantalla curva, mientras que el OnePlus 6 y el LG G7 ThinQ tienen una ceja o notch. Además, aunque el Galaxy S9 Plus, HTC U12 Plus y LG G7 ThinQ son resistentes al agua con una certificación IP68 que permite sumergirlos hasta 1.5 metros de profundidad, el OnePlus 6 no tiene ninguna certificación y la empresa promete simplemente resistencia a lluvia, pero no resistencia a ser sumergido en agua.

Donde más brilla el OnePlus 6 es en su precio. El OnePlus 6 tiene un precio inicial de US$529, mientras que el LG G7 ThinQ tiene un precio de US$750, el HTC U12 Plus de US$799 y el Galaxy S9 Plus de US$839.

Algo que distingue al HTC U12 Plus es que permite que con sólo tocar o presionar su borde de metal se pueda interactuar con él para abrir apps o activar funciones específicas. Inclusive, ni siquiera sus botones son realmente botones que se hundan, sino que sólo detectan la presión ejerces sobre ellos.

En general, todos estos celulares tienen fortalezas claras y dependerá de las necesidades de cada usuario. Sin embargo, sin tener en cuenta el precio el Galaxy S9 Plus se postula como el más completo por tener conector de audífonos, doble bocina, ranura microSD, 6GB de RAM y una batería de 3,500mAh. Sin embargo, el OnePlus 6 es una fuerte competencia al ser el más barato de todos, el LG G7 ThinQ sigue encantando con su cámara gran angular y excelente sonido a través de audífonos y el HTC U12 Plus es el único que permite interactuar con solo tocar o presionar sus bordes.

Comparamos las especificaciones y otras características del HTC U12 Plus con el Galaxy S9 Plus, LG G7 ThinQ y OnePlus 6 para conocer mejor sus diferencias.

Comparación: HTC U12 Plus, Galaxy S9 Plus, LG G7 ThinQ, OnePlus 6

HTC U12 Plus Galaxy S9 Plus LG G7 ThinQ OnePlus 6 Pantalla 6 pulgadas 6.2 pulgadas 6.1 pulgadas (LCD) 6.28 pulgadas (AMOLED) Resolución 2,880x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 3,120x1,440 pixeles 2,280x1080 pixeles Densidad de pixeles 537ppp 529ppp 563ppp 402ppp Sistema operativo Android Oreo Android Oreo Android Oreo OxygenOS basado en Android Oreo (compatible con Android P beta) Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB, 128GB 64GB, 128GB, 256GB (varía según el mercado) 64GB (128GB en pocos mercados) 64GB/128GB/256GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí No Cámara trasera Doble de 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y de 16 megapixeles con apertura de f/2.6 Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Doble de 16 megapixeles, una regular con apertura de f/1.6 y una gran angular con apertura de f/1.9. Sólo la principal tiene estabilización de imagen óptica Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 4K en 60fps 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps Cámara frontal Doble de 8 megapixeles (f/2.9) 8 megapixeles (f/1.7) 8 megapixeles (f/1.9) 16 megapixeles RAM 6GB 6GB 4GB (6GB en pocos mercados) 6GB/8GB Batería 3,500mAh 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,000mAh 3,300mAh Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) No Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconocimiento facial a la vez) No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Sí Carga inalámbrica No Sí Sí No Características importantes Doble cámara trasera y doble cámara frontal, Google Pay, cuerpo semistransparente en el de color azul, biseles relativamente pequeños, resistente al agua, USB-C, ranura para tarjeta microSD Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto 'bokeh' ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla casi sin biseles, con ceja, cámara gran angular, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica Lector de huellas atrás, pantalla casi sin bordes con ceja, carga rápida Dash, Google Pay, precio inicial inferior a US$540, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8GB de RAM, doble cámara trasera optimizada para fotos con poca luz, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo, fotos con fondo borroso con las cámaras traseras y frontal. Tamaño 156.6x73.9x8.7mm 158.1X73.8X8.5mm 153.2x71.9x8.2mm 155.7x75.4x7.75mm Peso 188 gramos 189 gramos 162 gramos 177 gramos Precio US$799 Desde US$839 Desde US$750 US$529, US$579 y US$629