El segundo teléfono más importante de HTC en 2015, el teléfono A9, recibirá la actualización a Android Nougat a partir de la noche del lunes, de acuerdo con uno de los ejecutivos de la compañía.

En su cuenta en Twitter, Mo Versi, vicepresidente de producto, dijo que la compañía recibió luz verde por parte del equipo técnico para que Android 7.0 comience a llegar al modelo desbloqueado del A9, por lo que la liberación comenzará esta noche.

HTC One A9 Unlocked Owners! We have received technical approval on the Nougat OS update, and OTA will begin tonight!