HTC no hará desaparecer la línea One de teléfonos

HTC espera que un segundo aire amplíe sus horizontes.

La compañía presentó el jueves su serie de teléfonos U, el U Play y el U Ultra. Los teléfonos de cristal tienen una segunda pantalla más pequeña encima de la pantalla principal, y presumen de echar mano de inteligencia artificial para ayudarte a gestionar tus notificaciones de Android.

La serie U se convierte así en la línea de productos insignia de la compañía, con lo que la compañía se desmarca de su tradición de utilizar los aclamados, si no comercialmente exitosos, teléfonos de la serie HTC One. Pero la llegada de la serie U no significa el fin de la One, la cual no ha sido descontinuada, de acuerdo con una persona familiarizada con los planes de HTC.

Pese a ello, U marca el final de la muy celebrada serie One como un teléfono aspiracional, el cual fue alabado por los entusiastas de Android por su capacidad de llevar el diseño al siguiente nivel. Irónicamente, la llegada de los teléfonos One, alrededor del 2012, coincidió con el momento en que HTC comenzó a volverse irrelevante. Eso se debió en gran parte a que competidores como Apple y Samsung le ganaron la batalla mercadotécnica. HTC simplemente no pudo competir con ellos.

HTC cree que aún hay espacio en el mercado para la serie One. Podría simplemente ubicarse en el mercado de los teléfonos de media gama. Fotos de un supuesto teléfono que podría ser el One X10 han aparecido en la red.

HTC declinó hacer comentarios sobre las fotos.

Sin embargo, parece que la compañía desea mantener viva la familia One de alguna forma.

"Ninguna opción ha sido descartada para la línea One", dijo la fuente.

La compañía más bien se concentrará en hacer crecer su línea U, la cual sale a la venta a través de su sitio web.

HTC no planea simplemente depender del modelo de venta directa al consumidor, el cual no ha demostrado ser exitoso en EE.UU. En muchos mercados emergentes, la gente compra sus teléfonos a través de tiendas de operadoras telefónicas. La compañía seguirá trabajando con telefónicas para desarrollar móviles para ellas. Un ejemplo es el HTC Bolt, el cual fue desarrollado específicamente para ser un dispositivo exclusivo de Sprint.