HTC entra al ruedo 5G, pero con un hotspot, no un teléfono

En MWC, parece que todo el mundo está lanzando teléfonos 5G. Con excepción, claro, de HTC.

La empresa de electrónica taiwanesa presentó el lunes, 25 de febrero, un hotspot 5G llamado HTC 5G Hub. Usará la red de Sprint en Estados Unidos y permitirá a 20 usuarios acceder la red ultrarrápida al mismo tiempo.

Junto a la velocidad 5G (y 4G), el dispositivo es una central de medios gracias a su pantalla de 5 pulgadas, bocinas y software Android Pie. Los usuarios pueden hacer videollamadas por Skype o revisar su correo de Gmail. También puede servir como una batería para recargar teléfonos.

"Hemos reinventado el hub y le hemos conferido una mayor cantidad de funcionalidad", dijo Nigel Newby-House, vicepresidente asociado de planeación de producto, en una entrevista. "Esto lo hace un mejor compañero que un hotspot tonto".

HTC está mostrando el hub esta semana durante MWC en Barcelona. El estante de HTC en la feria tiene una red 5G simulada (en realidad, está conectada a través de un cable físico de alta velocidad), pero el estante de Nokia mostrará el dispositivo ejecutándose en una read real y en vivo de 5G.

5G promete aumentar de forma significativa la velocidad, la cobertura y la respuesta de las redes inalámbricas. Puede ser de 10 a 100 veces más rápida que tu conexión celular actual, y más rápido de lo que puedes obtener con un cable de fibra óptica. También aumentará la velocidad con que se conecta un dispositivo a la red con velocidades tan rápidas como un milisegundo para empezar una descarga o una subida de contenido.

Los expertos esperan que 5G cambie la manera en que vivimos y hasta podría llevar a la creación de nuevas industrias, de forma similar a como 4G LTE posibilitó la emergencia de apps como Uber, Instagram y AirBnB.

Los primeros días de 5G

La mayoría de las operadoras están empezando a encender sus redes 5G, y las fabricantes de teléfonos siguen preparando sus primeros dispositivos 5G. Samsung presentó su primer teléfono 5G la semana pasada durante su evento Unpacked en San Francisco, y otras empresas de dispositivos Android como Huawei, lG y Oppo han anunciado sus teléfonos 5G en MWC.

Para la temporada navideña este año, todo teléfono insignia que ejecute el sistema operativo Android y use el procesador Snapdragon de Qualcomm incursionará en la tecnología 5G, dijo el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, a CNET en diciembre,

El invertir en 5G tiene sentido al considerar el enfoque de HTC en la realidad virtual y otras áreas, dijo Newby-House. Pero la empresa cuestionó "si era correcto hacer aquello en un teléfono". Por ahora, HTC no piensa que los teléfonos sean la avenida para incursionar en 5G.

En su lugar, se está enfocando en su 5G Hub.

"La belleza del concepto del hub es que no importa qué dispositivo tengas", dijo Newby-House. "Ya sea una gafas de realidad virtual, una notebook, una tableta, esta es tu entrada que se puede compartir a través de dispositivos. Estamos tratando de ahorrarte el costo de tener 5G en tu teléfono, tableta, etc.".

Si tienes un teléfono 4G, sin embargo, sólo obtendrás velocidades más rápidas si tu teléfono tiene 802.11ad, que posibilita velocidades WiGig Wi-Fi. Si tu teléfono es más antiguo y ejecuta sólo 802.11ac Wi-Fi, terminarás con un hub que está tratando de enviar datos a una velocidad más rápida de lo que tu teléfono puede lidiar.

Y si no tienes una señal fuerte de Sprint cerca de tu casa, no querrás este producto. Los primeros productos 5G están hechos específicamente para la red de cada una de las operadoras. No puedes comprar este dispositivo y llevártelo al trabajo si ahí funciona estás conectado red de Verizon, por ejemplo.

El 5G Hub tiene 5 pulgadas de largo, 3 pulgadas de ancho y 1.5 pulgadas de grueso en su base. Pesa 0.75 libras.

HTC y Sprint no han dicho cuándo se lanzará el hub ni cuánto costará.

HTC 5G Hub: Especificaciones

Pantalla : Pantalla táctil HD de 5 pulgadas (720 x 1280 pixeles)

: Pantalla táctil HD de 5 pulgadas (720 x 1280 pixeles) Tamaño (largo x ancho x grosor): 129x100x43 mm

(largo x ancho x grosor): 129x100x43 mm Peso : 340 gramos (0.75 libras)

: 340 gramos (0.75 libras) Software : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie CPU : Qualcomm Snapdragon 855 de ocho núcleos, con Snapdragon X50v2 5G Modem

: Qualcomm Snapdragon 855 de ocho núcleos, con Snapdragon X50v2 5G Modem Conexiones : USB-C 3.1 con compatibilidad DisplayPort; las conexiones se puede expandir a través de Gigabit Ethernet

: USB-C 3.1 con compatibilidad DisplayPort; las conexiones se puede expandir a través de Gigabit Ethernet Memoria : RAM: 4GB / ROM: 32GB; la memoria se puede ampliar con microSD para añadir hasta 2TB

: RAM: 4GB / ROM: 32GB; la memoria se puede ampliar con microSD para añadir hasta 2TB Audio : Doble bocina en la parte trasera

: Doble bocina en la parte trasera Conectividad : Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; hasta 20 conexiones Wi-Fi

: Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; hasta 20 conexiones Wi-Fi Batería : 7,660mAh

: 7,660mAh Carga : DC Charging (12V/2.5A); USB-C (QC 3.0 & PD 9V/2A)

: DC Charging (12V/2.5A); USB-C (QC 3.0 & PD 9V/2A) Formatos de audio compatibles : reproducción - .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .ts, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav, .amr

: reproducción - .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .ts, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav, .amr Formatos de video compatibles: reproducción - .3gp, .mp4, .ts, .webm, .mkv

