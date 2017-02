HTC quiere darte un poco de amor con descuentos en celulares y accesorios

Agrandar Imagen CNET

HTC regresa con nuevas ofertas y en esta ocasión es debido al Día de San Valentín.

La nueva oferta de HTC se llama "Seven Days of Sappiness" y ofrece descuentos en tres de sus celulares, excepto los recién anunciados HTC U, que aún no están disponibles.

Sin embargo, la oferta no solo incluye celulares, sino que HTC también está ofreciendo 50 por ciento de descuento en los audífonos JBL Reflect C Earphones, unos de los pocos que funcionan a través del nuevo puerto USB-C. Con el descuento su precio actual es de US$99.

Asimismo, la empresa está ofreciendo 50 por ciento de descuento en otros accesorios para tu celular, cuando gastas al menos US$100 y todas estas promociones están disponible solo para los clientes de EE.UU.

Descuentos en celulares HTC:

HTC 10: US$150 de descuento (precio original US$699). Precio con el descuento: US$549.

HTC One A9: US$200 de descuento (precio original US$499). Precio con el descuento: US$299.

HTC One M9: US$250 de descuento (precio original US$649). Precio con el descuento: US$399.

Estos descuentos de HTC están disponibles desde este viernes hasta el viernes 17 de febrero y puedes disfrutar de estas ofertas en la página web de HTC.

