Precuela de Game of Thrones en HBO busca elenco: reporte

Twitter

La precuela de Game of Thrones titulada House of the Dragon, ya empezó el proceso de selección de su elenco, según reportó Entertainment Weekly el lunes, 20 de julio. La nueva serie de HBO está inspirada en el libroFire & Blood, de George R.R. Martin, que cuenta la historia de la familia Targaryen 300 años antes de los acontecimientos vistos en Game of Thrones.

HBO dio luz verde a la producción de una primera temporada de diez episodios, que tendrá como showrunners a Ryan Condal y Miguel Sapochnik (director de los aclamados episodios The Battle of the Bastards y The Winds of Winter).

Por ahora HBO no ha revelado detalles de la trama o los perfiles de los personajes para que inició la búsqueda de interpretes.

Lo único cierto es que en algún momento de la serie la historia abordará la llamada Danza de los dragones, que es como se conoce a la guerra civil entre integrantes de la familia Targaryen y que trajo dolor y destrucción para Westeros.

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

En otras noticias relacionadas con Game of Thrones, George R.R. Martin reveló en junio de 2020 que avanzaba en la conclusión de The Winds of Winter, el sexto libro de la saga A Song of Ice and Fire, y que se sentía confiado de poder terminarlo en 2021.

El estreno de House of the Dragon está previsto para 2022 en HBO.