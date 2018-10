El segundo avance oficial de la sexta –y última– temporada de la serie House of Cards hace parecer a Frank Underwood (Kevin Spacey) como un niño recién nacido en comparación con su viuda, la nueva presidenta de Estados Unidos, Claire Underwood (Robin Wright).

"Ya no me dirán qué hacer, Doug. Ni tú ni ningún otro hombre, nunca más. Adivina a qué tipo de personas ya no soportaré", le dice Claire al personaje de Doug Stamper (Michael Kelly) en el nuevo avance divulgado el lunes. Las escenas muestran la lucha por controlar a la primera mujer presidenta de EE.UU., quien resulta ser más peligrosa e independiente de lo que muchos factores de poder pensaban.

Se trata de la última temporada de la serie y la primera que se produce sin Spacey. En octubre de 2017, Netflix suspendió el rodaje de la sexta temporada de House of Cards luego de que Spacey fuese acusado de supuestos casos de acoso sexual. Finalmente, en noviembre de ese año, la plataforma de streaming hizo el anuncio oficial de que la serie proseguiría pero que ya no trabajaría más con el actor.

En los nuevos episodios, además de Robin Wright y Michael Kelly, también participarán Diane Lane, Greg Kinnear, Campbell, Scott, Cody Fern, Constance Zimmer y Lars Mikkelsen, entre otros.

La sexta y última temporada de House of Cards se estrena el 2 de noviembre.

