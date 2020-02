Hopper vuelve a Stranger Things y los memes de la serie también

Jim Hopper (David Harbour) no estaba muerto, pero tampoco de parranda. Lo vemos vivo, aunque preso en Rusia, en el nuevo teaser de Stranger Things 4.

A pesar que muchos ya sospechábamos que el agente no había muerto, este adelanto lanzado el 14 de febrero lo confirma. El corto audiovisual lleva por nombre Desde Rusia con amor, un guiño a una de las películas de James Bond, From Russia with Love (1964).

El teaser no explica cómo sobrevivió Hooper a la explosión de la base rusa que estaba debajo del centro comercial en Hawkins, Indiana, ni tampoco cómo llegó al campo de trabajos forzados. Pero la sola confirmación de la presencia del actor David Harbour en la nueva temporada entusiasmó a los tuiteros, quienes convirtieron a Hopper y #StrangerThings4 en tendencias mundiales.

Estas son algunas de las reacciones que podemos ver en la red social:

Emocionados

Desde que vi ese final abierto de la 3ra temporada sabía que Hopper estaba vivo, pero me re emocioné cuando vi esto #StrangerThings4pic.twitter.com/Fb35Ah7fK5 — ٍgab⁷ (@seokjnbngtan) February 14, 2020

Lo sabían

YO SABIA QUE HOPPER ESTABA VIVO AAAAAAAAAA #StrangerThings4 pic.twitter.com/3I0ptNHx0A — Guada (@amcxfavs) February 14, 2020

¿Y las lágrimas?

HOPPER ESTÁ VIVO ¿QUIÉN ME VA A DEVOLVER LAS LÁGRIMAS QUE DERRAMÉ? pic.twitter.com/rJqYppaCcb — Alan Olmedo (@AlaanOlmedo) February 14, 2020

Todos lo lloraron

HOPPER SI ESTA VIVO MALDITA SEA YO LO SABIA LLORE COMO UNA DESGRACIADA AL FINAL DE LA S3 PERO AL FIN 😭😭😭😭 pic.twitter.com/dkGc2NcnXi — ー αlex ❄ (@bangleader9) February 14, 2020

¿Feliz o triste?

NO SE SI SENTIRME FELIZ DE QUE HOPPER ESTE VIVO O ENOJARME PORQUE ARRUINARON EL EFECTO SORPRESA

pic.twitter.com/uT7Ai5mIH6 — sol SAW SHAWN (@wonderyardx) February 14, 2020

El que no sufrió

cuándo eres el único que sabía que Hopper está vivo y no sufriste por su "muerte"#StrangerThings4 #hopper pic.twitter.com/tAdPnIhTm5 — َ (@Jamiebwf) February 14, 2020

Lo más importante

lo más importante de todo es que oficialmente el va a reencontrarse con su padre y va a seguir siendo EL HOPPER pic.twitter.com/SO4UThaT0Q — ;🌼 (@planera_) February 14, 2020

El final de la tercera temporada lo dejaba ver

Un día para enamorarse