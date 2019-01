El Honor View 20 se cuela en CES 2019 antes de su presentación oficial

CNET en Español

El Honor View 20 se coló, literalmente, en CES 2019. La empresa hizo una presentación de su versión asiática en China el mes pasado y ofreció un estreno mundial el 22 de enero en un evento en París. Sin embargo todo parece indicar que la compañía no quiso esperarse hasta entonces para permitir que algunos medios -- dentro de los que estaba CNET en Español -- pudieran ver su nuevo dispositivo estrella.

La acción de Honor tiene sentido. La submarca de Huawei quiere continuar posicionándose en el mercado estadounidense a pesar de los problemas que ha tenido Huawei durante el último año que han evitado la entrada de la marca al país.

No debemos olvidar además que el año pasado el propio presidente de la división de móviles de Huawei, Richard Yu, dijo en CES 2018 que estaba "frustrado" por no poder vender sus teléfonos con operadores, debido a que la misma semana en la que pensaba hacer un anuncio importante se topó con que otras compañías recibían presiones para no hacer negocios con el gigante chino, que hoy es segundo fabricante mundial de celulares.

Pero de momento, olvidemos los problemas de las empresas chinas con Estados Unidos, y centrémonos en el Honor View 20.

El Honor View 20 en nuestras manos

De forma inesperada, el Honor View 20 Phantom Blue llegó a nuestras manos después de una corta rueda de prensa, en la que la empresa explicó que el foco se encontraba en su cámara doble trasera y también en su pequeña cámara frontal dentro de la pantalla, que prácticamente hace que ni te acuerdes que existe porque queda totalmente oculta.

Aunque apenas lo he tenido en mis manos unas horas, una de mis cosas favoritas es el poder olvidarme de la ceja, porque la cámara frontal se oculta en una esquina. A esto debemos sumar su diseño con una nueva tecnología para la carcasa trasera tenga una especie de reflejos que hacen que el teléfono se veav muy bonito.

Aún no sabemos el precio de este dispositivo así como su disponibilidad, porque la empresa se ha reservado ese detalle para su lanzamiento en París. En cuanto nos enteremos les informaremos.