La nueva generación de redes 5G está muy cerca de ser real y las compañías están a la carrera por tener sus dispositivos listos. Honor, la marca joven de Huawei, quiere subirse a este carro y parece que lo hará este mismo año.

En una entrevista concedida al portal especializado Android Authority, el presidente ejecutivo de la compañía, George Zhao, dijo que Honor planea lanzar su primer smartphone con conectividad para la última generación de redes móviles durante la segunda mitad de este año.

Es posible que este celular se aproveche del módem Balong 5000 desarrollado por la propia empresa y que se espera también en el teléfono plegable y 5G de Huawei que podría llegar el 24 de febrero.

Este módem promete alcanzar velocidades de hasta 6.5Gbps en redes 5G y acompañaría al procesador Kirin 980, también propio de Huawei.

Zhao no habla de territorios de lanzamiento en su entrevista pero es posible que de no mejorar la situación actual entre Huawei y Estados Unidos, el celular no pueda ser lanzado en el país.

Recordemos que recientemente Estados Unidos ha presentado un total de 23 cargos en contra del fabricante chino y que según algunos reportes, la administración Trump podría estar boicoteando el despliegue de la infraestructura 5G de varias empresas chinas, entre ellas Huawei, en sus países aliados.