Andrew Hoyle/CNET

Honor, la submarca de Huawei orientada al público joven, ha dado a conocer en un evento en Londres su nuevo teléfono de la temporada, se trata del Honor 10, un móvil de colores brillantes que guarda un gran parecido con el Huawei P20 Pro Twilight y que estará disponible en España este mismo mes de mayo.

La diferencia visual entre ambos equipos es la intensidad de los colores o las líneas que forma en su parte trasera. El Honor 10, un teléfono pensado para llamar tu atención desde la primera mirada; viene en negro y azul y también en una combinación de morado y azul, parecida a la del Huawei P20 Pro.

Este nuevo teléfono no se ha salvado de tener ceja o muesca, aunque al menos el Honor 10 se diferencia en un detalle del Pro: no tiene triple cámara, solo doble y no está firmada –como ya es costumbre– por Leica.

A todas luces el Honor 10 parece un teléfono muy similar al Huawei P20, aunque también comparte procesador con el P20 Pro, aunque eso sí, sus especificaciones le colocan por encima del Huawei P20 Lite.

Honor 10: Características y especificaciones

Pantalla : 5.8 pulgadas



: 5.8 pulgadas Resolución : 2,280x1,080 pixeles



: 2,280x1,080 pixeles Procesador : Kirin 970



: Kirin 970 RAM : 4GB o 6GB (dependiendo del mercado)



: 4GB o 6GB (dependiendo del mercado) Almacenamiento : 64GB o 128GB



: 64GB o 128GB Sistema operativo : Android Oreo



: Batería : 3,400mAh



: 3,400mAh Cámaras traseras : 16 megapixeles (sensor a color) y 24 megapixeles (sensor en blanco y negro) con apertura de f/1.8



: 16 megapixeles (sensor a color) y 24 megapixeles (sensor en blanco y negro) con apertura de f/1.8 Cámara frontal: 24 megapixeles

Precio y disponibilidad

El Honor 10 estará disponible en España a partir de esta semana. Su precio para la versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento es de 399 euros, mientras que la versión de 6GB + 128GB de almacenamiento costará 449 euros.