Agrandar Imagen Apple

Ya déjate esas uñas; la bocina inteligente HomePod de Apple por fin llegará al mercado.

La gigante de Cupertino dijo el martes que la HomePod, que sufrió un retraso indefinido a fines del año pasado, por fin saldrá en preventa este viernes 26 de enero, para dos semanas después comenzar a llegar a manos de los compradores.

La HomePod estará disponible en tiendas el viernes 9 de febrero que se entregan las unidades, dijo Apple en su página Web. La bocina inteligente tiene un precio de US$349, por encima de sus competidores como Echo y Home.

La bocina parece que tendrá algunas limitantes a su llegada. A diferencia de otros productos como el iPhone que llegan en la primera ola de disponibilidad a países como España y México, la HomePod solo llegará a Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Apple ha dicho que la bocina llegará a Francia y Alemania esta primavera.

Apple no ha dicho el porqué del retraso y la poca disponibilidad regional, pero según reportes Apple no ha conseguido colocar tantas funciones inteligentes como Alexa de Amazon, la asistente virtual que ha conquistado los hogares y que tiene varios miles de funciones. Se desconoce si el idioma también es un lastre, aunque Siri habla español y múltiples idiomas desde hace varios años (a diferencia de Alexa que no funciona en español).

Apple no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios de CNET en Español.