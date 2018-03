La competencia de bocinas inteligentes se está tornando muy agresiva. Los asistentes digitales activados por voz ––Alexa de Amazon, Google Assistant y Siri de Apple–– cada vez más aparecen en productos de audio independientes, desde pequeños Dots y Minis hasta unos más caros como los Echos, Homes y Maxes.

Sin embargo, para las personas que están dispuestas a pagar más por tener una gran calidad de audio, sólo algunas valen la pena. Dos de las más importantes están fabricadas por Apple y Sonos.

Como podrás encontrar en nuestros análisis, la HomePod de Apple de US$349 es una bocina de gran desempeño. Por sí sola supera el funcionamiento de la Sonos One de US$199, ganadora del premio Editors' Choice como la mejor bocina inteligente integral. Por supuesto, con esa gran diferencia de precio, realmente esperaría que Apple ganara.

Reproduciendo: Mira esto: Un vistazo a las mejores bocinas inteligentes

Pero aquí es donde se pone interesante. Puedes conectar dos Sonos One para obtener un verdadero sistema de bocinas estéreo con audio izquierdo/derecho. Unas semanas después del debut de la HomePod, Sonos decidió ofrecer un descuento de US$50 si comprabas dos Sonos One, sin embargo, parece que esta oferta ya se terminó. Aún así, puedes comprar la dupla Sonos por US$50 extra y obtener más poder de audio sobre lo que ofrece Apple.

Por ello, considerando que los precios están en el mismo rango, decidimos comparar cómo suena el equipo Sonos estéreo en comparación con una HomePod sola.

"¡Pero, espera!", podrías decir. "¡Escuché que la HomePod también puede conectarse con otra y ofrecer un sonido estéreo!". Lamentablemente todavía no se puede, pero está por llegar: Apple se comprometió a entregar la conexión estéreo y calidad de audio multihabitación en la HomePod a través de una futura actualización de firmware. Sin embargo, un vocero de Apple me dijo que la compañía aún no tiene un cronograma específico sobre cuándo se agregarán estas características.

Con esa advertencia previa, ¡veamos cómo se comporta estos equipos!

Antes de la música: ¿Cómo las probamos?

Antes de meternos en lo esencial, vamos a aclarar temas superficiales pero importantes. Durante nuestras pruebas, Apple supera por mucho la sensibilidad del micrófono. Sin embargo, Siri como asistente inteligente está muy por detrás de la efectividad ––en casi todas las demás áreas–– de Alexa que sirve a la Sonos One, incluida la compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes y la integración con servicios de música.

El resto de esta comparación se trata de la calidad del audio. Para nuestras pruebas, colocamos una HomePod de Apple y un par de Sonos One (conectadas en modo estéreo usando la aplicación Sonos), además de una Google Home Max, para lograr un buen parámetro de comparación en nuestro estante de pruebas AV. Para mantener las variables al mínimo nivel ––calidad de transmisión, por ejemplo––, transmitimos de música desde Spotify utilizando un iPhone como controlador para todas nuestras pruebas de audio. Las tres bocinas se conectaron a través de Wi-Fi, por lo que no usamos Bluetooth.

Sarah Tew/CNET

Usamos el sistema Trueplay para configurar la Sonos ––en donde el app de Sonos de tu celular te pide usar tu micrófono para calibrar la bocina––, mientras que la configuración de Apple es un poco más sencilla. La HomePod se recalibra cada vez que se mueve, usando los micrófonos incorporados para ajustarse a la sala con la música que se está reproduciendo en ese momento. Está diseñada para enviar detalles ambientales a la parte posterior de la bocina y voces a la parte frontal, pero como descubrimos más adelante, esto puede llevar a... resultados inesperados.

La bocina Home Max de Google de $US399 usa un proceso de configuración similar a la de Apple, ajustándose automáticamente al entorno con sus micrófonos integrados.

Disfrutando la música

En primer lugar, la HomePod de Apple hace sentir su presencia al utilizar más sonidos graves de lo que se esperaría de una bocina con una manufactura tan delicada. Gracias a la magia de su tecnología patentada y a los siete tweeters disparando en todas las direcciones, la HomePod expuso un gran sonido con la calidad de un escenario. Grabaciones escasamente pobladas con sólo unos pocos instrumentos sonaron claras y limpias. Con el álbum Relaxer de Alt-J, los graves fueron generosos, aunque carentes de definición, pero notamos que a medida que tocábamos más música de diferentes géneros, el sonido de la HomePod era impredecible. Los otros dos sistemas ––Sonos y Google Home Max––, fueron más consistentes.

Andrew Hoyle/CNET

Cuando vamos desde la HomePod hasta la Home Max, nos damos cuenta del tamaño más pequeño de la HomePod y del balance de sonido tonalmente más ligero. La Home Max es más un 'animal de fiesta', pero cuando se toca fuerte, sus agudos más agudos nos ponen nerviosos. Además, una sola Max no puede crear sonidos estéreo, por lo que suena espacialmente limitada junto a un par de Sonos Ones o, incluso, frente a una sola HomePod.

Las Sonos One conectadas sonaron más como un sistema de audio "real" que la HomePod o la Home Max, siempre y cuando no intentáramos 'rockear' demasiado. Toda vez que es la más pequeña de las tres, las dimensiones compactas de las One inhibe los graves profundos, la dinámica y el volumen, incluso más que las HomePod y Max. Tocando música en un volumen moderado, sin embargo, la claridad de las Sonos supera a las otras dos.

Cuando se trata de comparar específicamente a las Sonos y la Home Pod, generalmente las voces son las que causan más problemas en la Apple. El sistema de Sonos tiene una facilidad natural con las voces de los cantantes, mientras que la HomePod suena menos centrada y carece de la claridad de su rival, como si los vocalistas cantaran a través de sus dedos.

Con la pieza "Old Man" de Neil Young, la Sonos mostró una sensación íntima con una buena difusión estéreo, y descubrimos que era muy fácil definir las voces autónomas durante el coro de la canción. La de Apple es más atmosférica, pero las voces corales sonaban distantes y, cuando llegó al estribillo, el sonido se enturbió, como si se estuviera reproduciendo por la radio AM.

Resultó que la voz principal se reproducía tanto en la parte posterior como en la parte frontal de la bocina, con la señal más clara proveniente de la parte posterior, donde vive el cable de alimentación. Al momento de darle la vuelta se hizo la diferencia y las voces se tornaron en una experiencia más enfocada, pero luego tuvimos el cable de alimentación apuntando torpemente al frente ––difícilmente esto se podrá contar como una buena "experiencia de Apple". Pero definitivamente sonaba mejor. Tal vez Apple aborde este problema en una actualización de software.

En serio, ¿cuál suena mejor?

Sarah Tew/CNET

Aquí es donde les decimos a los verdaderos audiófilos que hay entre la multitud que la Home Max de Google, la HomePod de Apple y un par de Sonos One son perfectamente buenas para lo que son ––ser bocinas pequeñas que se adaptan mejor para tener música de fondo, y no para ofrecer un sonido protagónico. En otras palabras, mientras no esperes que suenen tan bien como un sistema de audio convencional del mismo precio, las bocinas inteligentes son simplemente elegantes.

Entonces, ¿cuál deberías comprar para obtener una gran calidad de audio? Hasta el momento, la respuesta es bastante sencilla: comprar dos bocinas Sonos One te dará un sonido aún mejor que si sólo tienes una HomePod. Este sistema estéreo te ofrece la mejor experiencia para escuchar música en general, y el sonido balanceado de la One se beneficia de la larga historia de Sonos en la fabricación de bocinas Wi-Fi.

Aunque suena muy bien tener una sola bocina, un mes después de su debut parece que Apple aún está resolviendo los problemas de su HomePod. Si sólo quieres una bocina para tener en tu cocina o para que suene de forma lejana en tu casa, la HomePod puede ser adecuada por su naturaleza omnidireccional pero, incluso comprar una sola Sonos One, te proporciona 80 por ciento del sonido por la mitad del costo.

Una vez dicho esto, a mi colega David Carnoy le gustó lo que escuchó durante una demostración del sonido estéreo de HomePods ejecutando el software en las semanas previas al lanzamiento. Estamos ansiosos por probar los modos estéreo HomePod y Sonos, frente a frente, una vez que Apple lance el software final.

El problema es que dos HomePods van a costar considerablemente más que dos Sonos. Y, mientras tanto, una sola HomePod no puede competir con dos Sonoses por el momento.

Sonos One (análisis): Alexa obtiene la calidad de audio que merece.

HomePod de Apple (análisis): Gran sonido, pero está atrapada en el mundo de Apple.