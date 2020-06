La serie de Netflix hecha en confinamiento ya tiene tráiler y fecha de estreno

Netflix

¿Cómo hacer una película en confinamiento, sin equipo de producción y sin salir de casa? La respuesta la tiene Homemade, una serie de cortometrajes filmados en aislamiento en distintas partes del mundo y que Netflix tiene previsto estrenar el 30 de junio de 2020.

Producidos durante la pandemia de COVID-19, Homemade reúne cortos dirigidos tanto por estrellas de cine como por realizadores prestigiosos de todo el mundo. Según el comunicado de Netflix, Homemade puede verse completa como una película o escoger ver cada cortometraje por separado (con una duración de entre cinco a siete minutos cada uno).

Todos los cortos fueron filmados usando solo equipos (cámaras, luces) que los directores tuvieran en su casa. Y los argumentos van desde diarios íntimos del día a día en cuarentena hasta historias de ficción insertas en distintos géneros cinematográficos.

Entre los directores están los chilenos Pablo Larraín (Jackie) y Sebastián Lelio (Una mujer fantástica), Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal, la mexicana Natalia Beristáin (No quiero dormir sola), Paolo Sorrentino (The Young Pope), Ladj Ly (Les Misérables), Naomi Kawase (Hikari), David Mackenzie (Hell or High Water), Nadine Labaki (Capernaum), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night), Rachel Morrison (Mudbound), Sebastian Schipper (Victoria), Antonio Campos (Christine), Johnny Ma (Old Stone), Rungano Nyoni (I Am Not a Witch) y Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham).

Stewart ya dirigió un cortometraje en 2017 titulado Come Swim, pero para Gyllenhaal (The Dark Knight) es su debut como directora de un corto.

El proyecto fue creado y producido por Larraín junto con su hermano productor Juan de Dios Larraín y Lorenzo Mieli, presidente ejecutivo de la empresa productora italiana The Apartment.

Homemade se estrena el 30 de junio en Netflix.