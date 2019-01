Amazon Prime

Lo primero es lo primero. Si todavía no has visto los 10 episodios de la primera temporada de la nueva serie de Amazon Prime Video protagonizada por Julia Roberts, deja de leer. Porque este artículo está cargado de spoilers. Así que quedas avisado. Para los demás, vamos a darle algunas vueltas a las preguntas que nos dejó la serie dirigida por Sam Esmail (Mr. Robot) y creada por Micah Bloomberg y Eli Horowitz. Homecoming además cuenta ya con tres nominaciones a los Globos de Oro (Mejor serie dramática, mejor actriz y mejor actor).

Esmail y compañía han hecho un buen trabajo dándonos un final bastante satisfactorio. Para el final de la primera temporada Heidi (Roberts) recuperó sus memorias perdidas. Nos dimos cuenta de que el formato de video vertical no tenía nada que ver con el hecho de que la acción estuviera ambientada en 2022, sino con el estado mental de Heidi. Cuando sus memorias se completaron, todo pasó a narrarse en el formato 16:9 normal, ya fuera 2018 o 2022. Además, Heidi consiguió encontrar el pueblecito perfecto en el norte de California con una gasolinera, una ferretería y un pequeño café. Y Walter (Stephan James) estaba viviendo en él.

A pesar de ello hay tantas cosas que todavía no entendemos de esta serie de televisión que desde el principio se diseñó para tener dos temporadas. Estas son algunas de las preguntas para las que nos gustaría tener respuesta.

¿Por qué hay tanto árbol?

No son sólo las conversaciones constantes sobre las palmeras de Florida, que se pueden ver desde la oficina de Heidi. GEIST está dividida en departamentos con diferentes nombres de árboles. Dogwood (cornejo), Willow (sauce) o Elm (elmo) son algunos de ellos. Redwood (secuoya roja) era el departamento encargado del programa Homecoming.

Luego está la hoja de árbol que Shrier (Jeremy Allen White) le dio a Carrasco (Shea Whigham) cuando Carrasco fue a verlo. Lamentablemente no soy como Mark Watney de The Martian y básicamente no tengo idea de botánica. Pero creo que he encontrado un Easter Egg en la serie. Al final del episodio 9, titulado "Work", Colin entrevista a Heidi en una secuencia de flashback que nos explica cómo consiguió ella el trabajo en Homecoming. Ambos están en un departamento de GEIST llamado Manchineel (manzanilla de la muerte).

Busca Manchineel en Google y verás que las hojas de ese árbol se parecen mucho a la que Shrier le dio a Carrasco al decirle: "You'll remember" ("Vas a recordar esto").

¿Qué le están dando para comer a la gente en Homecoming?

Al principio del episodio 4, titulado "Redwood", vemos una planta en cuyo interior hay un pequeño fruto de color rojo brillante. Después de cosechar la planta y procesar sus frutos, se destila un líquido rojo de ellos que se entrega en la cocina de Homecoming dentro de una caja marcada con los números 14-10 y que ha viajado por medio mundo.

Ese líquido debe ser lo que mezclan con la comida de los pacientes de Homecoming.

Shrier le dijo a Colin que no se estaba tomando la medicación. Pero tenía que estarse refiriendo a las pastillas que les estaban dando. No debía haber descubierto lo de la comida, ¿verdad? Estar comiéndose la comida medicada podría explicar el estado no demasiado despierto en el que lo encuentra Carrasco cuando va a verlo. El tratamiento de Shrier habría sido interrumpido cuando lo enviaron a casa prematuramente por tratar de escaparse de Homecoming. Y esa interrupción podría haber tenido efectos adversos en su salud.

También nos gustaría saber qué efecto tuvo en la salud de Walter la comida extra en forma de gnocchi que Heidi le dio. ¿Cómo afectó eso exactamente a su organismo? Más allá de que no pudieran enviarle de nuevo al frente.

Hay muchos peces en Homecoming. ¿Qué significan?

La plaquita con el nombre de Heidi en Fat Morgan's tiene forma de pez. Y en Homecoming Heidi tenía una pecera llena de peces, de los que se libró durante su última semana trabajando allí. El pueblo del que Walter habla todo el rato era Fish Camp (Campamento de peces).

Luego está el hecho de que la madre de Heidi, Ellen (Sissy Spacek), se refiriera a que su hija consiguiera el trabajo en Homecoming con tan poca experiencia como "fishy" (sospechoso). ¿Coincidencia?

¿Cuál es el pelícano de Walter?

Fue el sonido de este animal el que hizo que Heidi recuperara la memoria y recordara su etapa en Homecoming. ¿Qué será lo que provoque que Walter recupere su memoria? De hecho, ¿podemos esperar que recupere la memoria en la temporada 2? Y, si lo hace, ¿recordará a Heidi y su relación dejará de ser platónica?

¿A qué se dedica Walter?

¿Está buscando oro realmente tal como bromearon que harían con Heidi o tal vez ha encontrado alguna otra forma para mantenerse mientras arregla su cabaña? Heidi le advirtió de que el norte de California es tierra de oro. "Tiene que quedar en algún lado", le dijo.

Tal vez haya ganado la lotería del tarro de cristal de Fat Morgan's y ha encontrado oro negro debajo de su cabaña. El tarro lo dejó en el café un tal AJ (Jacob Pitts) que tanto Heidi como su compañera de trabajo, Dara (Frankie Shaw), estaban convencidas de que era un timador.

El mensaje del tarro decía: "Is there Black Gold underneath your home? Drop your business card to find out more!!!," ("¿Hay oro negro bajo tu casa? ¡Deja tu tarjeta de trabajo y sabrás más!!!"). Tal vez Walter visitó Fat Morgan's cuando Heidi no podía recordarlo y descubrió una forma de ganar dinero.

¿Por qué 2022 es tan soso?

No hay coches autónomos. Las computadoras todavía tienen ratones y teclados normales. Thomas Carrasco trabaja en una oficina llena de cubículos, en lugar de una de tipo open plan. Y para colmo, el Departamento de Defensa estadounidense parece no haber descubierto la nube y lo archiva todo en formato papel en un almacén gigantesco lleno de cajas idénticas.

Lo único que podría conseguir que el 2022 de Homecoming fuera medianamente interesante sería que la secuela independiente de Titanic, Titanic Raising, se hubiera producido realmente para entonces.

¿Quién es el señor Geist?

Audrey (Hong Chau) lo menciona cuando le comunica a Colin que quieren que se responsabilice por lo que pasó en Homecoming. Colin parece un poco celoso porque Audrey ha conocido al señor Geist e incluso ha ido a su granja.

Además, cuando Carrasco habla con su jefa después de terminar con su investigación, le dice que va a enviar la queja al inspector general. Cuando Carrasco se va, su jefa llama a alguien y le dice que tiene algo urgente. ¿Llama a Audrey? Tal vez así es como la asistente consiguió que la promovieran. Aunque también pudo llamar directamente al señor Geist.

¿Qué hay en la caja que Colin comparte con su esposa?

"Lo ponemos en la caja y pasamos página". Esto le dice la esposa de Colin a su marido cuando él trata de explicarle lo que pasó entre él y Heidi. ¿Qué puso Colin dentro de la caja? ¿Fue una nota explicando que se acostó con Heidi o alguna otra cosa? También estaría bien saber qué más hay dentro de esa caja.

Y ya para acabar, ¿doblar la ropa sobrio da realmente mala suerte?

Esto es lo único mínimamente empático que le escuchamos decir a Colin en toda la serie. Y sabemos que en realidad lo dijo por un motivo. Quería evitar que Heidi se fuera. Pero no deja de tener cierta razón, ¿no?

Pero dinos qué te ha parecido el final de Homecoming. ¿Hemos olvidado mencionar algo? ¿Tienes más preguntas para las que necesitas respuestas?

Y para nuestros lectores con dotes de Mark Watney, ¿reconociste la planta que cosechan al principio del cuarto episodio o es algo completamente inventado?

Y aquellos que hayan escuchado el podcast de Gimlet Media en el que se basa esta serie. ¿Se revelan más cosas en la versión audio de esta historia?

Corrección, 6 de noviembre, 5:34 p.m. PT: Este artículo inicialmente había expuesto erróneamente el número de pacientes de Homecoming en ser tratados con un placebo.

