Un holograma de Whitney Houston protagonizará varios shows en Las Vegas

Cortesía de WhitneyVegas.com

Whitney Houston volverá a cantar en Las Vegas, recreada como un holograma. En la página Web del Flamingo Showroom ya se anunciaron los conciertos de la artista, quien falleció en 2012.

"Una noche con Whitney: el tour del holograma de Whitney Houston" es el espectáculo que los fanáticos de la artista podrán disfrutar a partir del 14 de abril. Según publica este 3 de marzo Las Vegas Review-Jornal, Gary Houston (hermano de la cantante) y Pat Houston son los encargados de este proyecto, que inició su recorrido en Europa, el 25 de febrero en Sheffield, una ciudad británica del condado de Yorkshire del Sur.

Desde hace muchos años se intentó recrear un espectáculo con Houston a través de hologramas. En 2016, Christina Aguilera intentó cantar junto a una imagen de la artista en el programa La Voz, pero la actuación fue cancelada porque la imagen no tenía calidad.

El holograma, acompañado de cantantes, bailarines y una banda de cinco integrantes (entre ellos el propio Gary Houston), interpreta temas conocidos como "I Have Nothing", "Higher Love", "How Will I Know", "Greatest Love of All", "I Will Always Love You" y "I Wanna Dance With Somebody".

"El espectáculo representa la primera producción de hologramas a gran escala en Las Vegas", asegura el periódico. A continuación podemos ver un video de cómo son las presentaciones con esta tecnología.

La tecnología de hologramas ya se ha utilizado con otros cantantes fallecidos, como en el show "Michael Jackson One", que se realizó en el hotel Mandalay Bay.

El espectáculo se realizará todas las noches, excepto los lunes, con precios que van desde US$39 en adelante. Está planteado que inician el 14 de abril hasta el 24 de ese mes.