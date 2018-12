Los electrodomésticos para regalar que te harán lucirte esta Navidad

Este es un consejo por si estás buscando buenos regalos para dar durante esta temporada de fiestas de fin de año: compra artículos que tu afortunado ser querido pueda usar todos los días. Los electrodomésticos cumplen con este objetivo sorprendentemente bien ––pero, ¿cuáles realmente valen lo que cuestan?

Ahí es donde entra en escena el equipo de CNET Appliances. Hemos pasado los últimos 12 meses buscando las mejores actualizaciones de electrodomésticos del año, y tenemos muchas recomendaciones listas para la temporada de compras navideñas. Puedes hacer clic en la galería de arriba para ver nuestra selección completa, o seguir leyendo para conocer lo mejor de lo mejor.

Cafetera Bonavita Metropolitan

Comencemos con un regalo lógico para tu amante del café favorito: la Bonavita Metropolitan. Actualmente disponible por alrededor de US$80, es una cafetera de goteo de bajo precio de una de nuestras marcas favoritas, y sus sabores destacaron de inmediato cuando probamos el café.

El diseño es sencillo y principalmente plastificado, pero es fácil de usar y de mantener limpia y, al final del día (o, con toda probabilidad, al inicio de tu día), la calidad del café la hace una compra ideal, y un regalo estupendo, también.

Puedes leer aquí nuestro análisis de la cafetera Bonavita Metropolitan Coffee Maker.

Asador Char-Broil Performance XL

El verano está pasando rápidamente, y es muy probable que tengas a alguien en tu lista que ya esté sufriendo las consecuencias del invierno. Si ese es tu caso, considera gastar US$300 en la Char-Broil Performance XL, una de nuestras parrillas de gas favoritas de este año.

No, probablemente no la aprovechen mucho durante el invierno, a menos de que sean verdaderamente tenaces. Sin embargo, les hará mucha ilusión las comidas al aire libre y asados en el patio que podrán esperar en verano. Y si tienes suerte, es posible que puedas encontrar una buena oferta ––las parrillas no son precisamente los productos más vendidos en esta época del año.

Aspiradora Eufy RoboVac 30C

Otra opción que cuesta US$300 ––la Eufy RoboVac 30C. Es una aspiradora inteligente que puedes controlar desde tu celular o con comandos de voz a través de Alexa o Google Assistant, algo nuevo para esta marca ––y cuesta mucho menos que los modelos comparables de marcas como iRobot y Neato.

Y, por cierto, si terminas guardándola para que te ayude a ti a limpiar después de las celebraciones de las fiestas de fin de año, también está perfecto.

Paragon Induction Cooktop y Mat de FirstBuild

Nos gustó el sistema sous-vide inteligente de US$300 de la Paragon Induction Cooktop, que combina una superficie de cocción eléctrica con una sonda inalámbrica de temperatura para regular automáticamente la temperatura de una olla de agua, lo que te permite hacer que una carne sellada al vacío quede perfectamente cocinada a término medio color rosa perfecto, de borde a borde.

Además, este año, el poder de la hornilla se hizo aún más fuerte cuando FirstBuild presentó su Paragon Mat, un accesorio que viene incluido sin costo adicional. Este 'tapete' permite a la Paragon regular la temperatura de tus sartenes y utensilios de cocina, lo que te deja hacer cosas como la fritura y el salteado de precisión ––y si la compras como un regalo para alguien, existe la posibilidad de que te cocinen algo delicioso.

Licuadora Instant Pot Ace 60

Hablando de aparatos de cocina nuevos y mejorados, el equipo de diseño detrás de la Instant Pot decidió doblar su apuesta sobre la popular olla de presión y este año también lanzó una licuadora llamada Instant Pot Ace. Y quién lo hubiera imaginado, pero cocinaron otra ganadora.

Con un elemento calentador incorporado, la Ace no sólo es licuadora, sino que además cocina. También superó nuestras pruebas, haciendo deliciosas sopas, licuados y salsas. Lo mejor de todo, a sólo US$99, el precio es justo, haciendo de esta una de nuestras mejores recomendaciones de electrodomésticos del año.

El refrigerador inteligente doble puerta LG LSXC22436S

Si tu refrigerador está en posición de ser reemplazado, considera entonces sorprender a tu familia con uno nuevo para estas fiestas de fin de año. Por su costo, el LG LSXC22436S debería estar en la parte superior de tu lista. Es el refrigerador doble-puerta con el mejor rendimiento que he probado, y su diseño limpio y de profundidad promedio te permitirá combinarlo casi con cualquier cocina. Incluso se sincronizará con Google Assistant o enviará una alerta a tu teléfono si tu hijo deja la puerta abierta alguna vez.

Lo mejor de todo: no tendrás que robar un banco. En este momento lo encontré en oferta en una variedad de tiendas de autoservicio por aproximadamente US$1,700, lo cual es un verdadero regalo para un refrigerador tan bueno como este.

Si quieres conocer más de los refrigeradores inteligentes LG, lee nuestro análisis de CNET en Español

La cervecera Pico Model C de PicoBrew

"Un robot casi perfecto que fabrica cerveza". Así es como mi colega y mi buen amigo, Andrew Gebhart, la calificó después de probar la PicoBrew Model C de este año, y él debería saber ––literalmente, ha pasado años poniendo a prueba los diversos gadgets caseros de PicoBrew. El Modelo C es el que estuvo más cerca de ganar su recomendación, y puedes comprarlo para el aficionado a la cerveza de tu lista por menos de US$300 en este momento.

Puedes leer nuestro análisis en CNET en Español de los gadgets Picobrew

