Hobbs & Shaw: mira el primer tráiler del spin off de Fast & Furious

Universal Pictures

Si Fast & Furious 6 (2013) y The Fate of the Furious (2017) coquetearon con el cine de espías, el primer spin off de esta franquicia, Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), se introduce de lleno en las películas de superhéroes, por lo que puede verse en el primer tráiler, lanzado el viernes en redes sociales.

La película se estrena en cines el 2 de agosto y su primer avance ofrece una mirada en detalle al villano de la trama, aunque súper villano es la expresión que mejor lo define. Se trata de un personaje llamado Brixton, interpretado por Idris Elba, quien es descrito en el tráiler como "un humano cuya evolución ha cambiado, a prueba de balas, súper humano", con fuerza capaz de abollar metales. Imagine a Luke Cage como villano y entonces tendrá una idea cabal del malo en este spin off.

Así que nada de Dominic Toretto o Letty en esta película. Es un filme que protagonizan dos personajes secundarios, pero populares de la franquicia: el agente Lou Hobbs (Dwayne Johnson) y el busca pleitos Deckard Shaw (Jason Statham), quienes se ven forzados a trabajar juntos para detener al súper humano Brixton (Idris Elba).

La película es dirigida por David Leitch y su elenco también incluye a Vanessa Kirby (Mission Impossible: Fallout), Eiza González (Welcome to Marwen) y Eddie Marsan, entre otros.

Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw se estrena en cines el 2 de agosto de 2019.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.