Hitchhiker's Guide to the Galaxy será ahora una serie de TV en Hulu

El clásico de ciencia ficción The Hitchhiker's Guide to the Galaxy será un show en Hulu con el showrunner Carlton Cuse (Lost) y el guionista Jason Fuchs (Wonder Woman) a cargo de la serie, según reporta Deadline.

La saga <em>The Hitchhiker's Guide to the Galaxy</em> sigue las aventuras espaciales del inglés Arthur Dent, quien intenta salvar su casa de la destrucción a manos de un grupo de demoliciones de la ciudad, solo para descubrir que el planeta Tierra va a ser destruido por una raza de alienígenas burocráticos llamados Vogons.

Dent es rescatado por su amigo extraterrestre llamado Ford Prefect, quien está escribiendo una guía de viajes por el universo.

Está previsto que Cuse y Fuchs escriban y sean productores ejecutivos de la serie, que modernizará la historia clásica para Hulu a través de ABC Signature la compañía de Cuse, Genre Arts.

Disney, Hulu, Cuse y Fuchs no respondieron por lo pronto a una solicitud de comentario.

La novela de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy fue adaptada en una serie radiofónica de la BBC en 1978 y en un show televisivo de la BBC en 1981, ambos muy populares entre el público inglés. Hay inclusive un videojuego de 1984 por Infocom inspirado en la serie.

La película The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, protagonizada por Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Warwick Davis y Zooey Deschanel fue estrenada en 2005.