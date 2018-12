Video más odiado en la historia de YouTube es ... de YouTube

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

YouTube publicó su resumen del año que termina y la comunidad no tardó en mostrar su repudio.

Ya sea porque su youtuber favorito no aparece o por el exceso referencias a Fortnite, los usuarios de la plataforma han convertido al video YouTube Rewind 2018 en el video con la mayor cantidad de votos en contra (con el botón Dislike, o No me gusta) en toda la plataforma de YouTube.

Y no, no estás leyendo mal: al cierre de edición, el video YouTube Rewind 2018, que tiene siete días de haber sido publicado, suma ya 120,758,531 reproducciones y 10 millones de votos en contra. Los votos a favor son de apenas 2.1 millones.

Con estos números y de acuerdo con un archivo en Wikipedia sobre los videos con más "No me gusta" en la plataforma, YouTube Rewind 2018 ya es el primer video que tanta abominación ha causado, superando el video debut del cantante Justin Bieber con 9.7 millones de votos en contra.

Otros videos que aparecen entre los que tienen más votos en contra son de videos de creadores como Jake Paul, Call of Duty, PewDiePie y el fenómeno de 2017, Despacito, de Luis Fonsi.

Los comentarios en el YouTube Rewind 2018 van muy de acuerdo con los votos. Los usuarios se preguntan cómo es que YouTube logró hacer un video peor que el del año pasado, pronosticaron que será el video con menos "Me gusta" en la historia de la plataforma y dicen que el video es la definición de "rebajarse" (cringe).

El video YouTube Rewind 2018 en esta ocasión tiene varios rostros conocidos como el de Will Smith y otros youtubers, el tema ha estado bastante marcado por el videojuego sensación Fortnite, pero también ha sido controversial al abordar temas de inclusión, salud mental, la vestimenta drag y diferentes estándares de belleza en un video que normalmente solo retrata a lo más viral del año en YouTube.

Mira el odiado y controversial video aquí, abajo:

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 13 de diciembre a las 8:10 a.m. (PST) para reflejar que este Rewind es ya el video con menos Me gusta de toda la plataforma.