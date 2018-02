Entendemos que no te guste el fútbol americano, aunque eso no suele ser un impedimento para ver el Super Bowl (o sus comerciales).

Si tú también eres de los que aprovecha para ir al baño mientras el balón está en juego y se sienta religiosamente en el sofá cuando llega la publicidad... tal vez te apetezca recordar algunos de los mejores anuncios emitidos durante la gran final del fútbol americano.

Apple -- '1984' (1984)

"El 24 de enero Apple Computer presentará Macintosh. Y verás por qué 1984 no será como 1984", concluía este anuncio dirigido por Ridley Scott y que se nutría de referencias al libro de George Orwell para explicar cómo la nueva computadora Macintosh irrumpiría en un mercado monopolizado por IBM. Verlo con ojos de 2018 puede resultar un tanto paradógico.

Pepsi -- Cindy Crawford (1992)

"Presentando toda una nueva forma de mirar a Pepsi y Pepsi Diet", decía el final de este anuncio mientras la top model Cindy Crawford sostenía una lata de la bebida refrescante. La excusa era el lanzamiento del nuevo diseño de las latas de Pepsi, pero acompañarlo por uno de los símbolos de belleza de los 90 desde luego ayudó.

Budweiser -- 'Whassup?' (1999)

Si como nosotros aprendiste a decir "whassuuuuuup?" antes de saber lo que quería decir "What's up?" ("¿Cómo estás?") seguro que recuerdas este spot de Budweiser en el que los miembros de un grupo de amigos se saludan por teléfono de una forma completamente pegadiza.

E*Trade -- 'Wasted' (2000)

Tal vez prefieras los videos del bebé parlanchín, diciendo que cualquiera puede invertir en bolsa. Pero este spot donde E*Trade explica que han malgastado US$2 millones en un anuncio absurdo pero tú no tienes que malgastar tu dinero, nos parece mucho más interesante.

Levi's -- 'Crazy Legs' (2002)

La música es más que pegadiza. La dirección de Spike Jonze y entra dentro de la línea de los anuncios artísticos y sexy a los que nos acostumbró esta marca durante los 90 y principios del siglo XXI. Además, fue filmado en la Ciudad de México.

Old Spice -- 'The Man Your Man Could Smell Like' (2010)

Old Spice no sólo ha conseguido distinguirse de Axe con una línea de anuncios indudablemente más creativa, con este espacio le presentaron al mundo (al menos al mundo no ducho en fútbol americano) al jugador de la NFL Isaiah Mustafa. Y sí, todo el mundo quiere imaginárselo a él, en caballo, con diamantes, en un yate y oliendo a Old Spice...

Snickers -- Betty White (2010)

Porque todos somos decididamente menos eficientes -- y algo gruñones -- cuando tenemos hambre.

Volkswagen -- 'The Force' (2011)

El anuncio que primero nos viene a la cabeza cuando pensamos en lo creativa que puede ser la publicidad a veces. Y además viene con música y referencias al Lado Oscuro de la Fuerza...

Chrysler -- 'It's halftime America' (2012)

Nada como la voz en off de Clint Eastwood para presentar un anuncio en el que Chrysler quería destacar el aguante y resistencia de Detroit y, por extensión, de la gente de Estados Unidos.

Budweiser -- 'Puppy Love' (2014)

En la clásica tradición de anuncios del Super Bowl para hacer caer una lagrimita y ponernos tiernos está esta historia que no sólo incluye a gente guapa, sino además caballos y un cachorrito algo travieso. Imposible no emocionarse con el spot y la música de Passenger.

Always -- 'Like a Girl' (2015)

Campaña feminista de la marca de compresas Always en la que vimos como la expresión "Like a girl" (Como una niña) cambia y adquiere connotaciones sexistas y negativas cuando las niñas llegan a la pubertad.

Y tú, ¿verás el Super Bowl este fin de semana por la publicidad? Aquí te decimos cómo puedes ver el partido por Internet.

