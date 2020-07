His Dark Materials: HBO presenta tráiler de la segunda temporada

HBO presentó el tráiler de la segunda temporada de His Dark Materials, la serie de HBO basada en los libros de Philip Pullman, durante Comic-Con@Home 2020, la versión digital de la conferencia de cómics y cultura popular que este año no pudo realizarse en San Diego, California debido a la crisis del coronavirus.

HBO organizó un panel con los productores Jane Tranter y Jack Thorne, y parte del elenco: Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) y Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

"Lo más gratificante es que los fans del libro se han vuelto fans de la serie", dijo la productora ejecutiva Jane Tranter. Los productores dicen que Pullman ha sido "adorable" en cuanto a su reacción a la serie, lo cual indica que el autor está tan contento con la producción como los fanáticos de los libros. Durante el panel, Lin-Manuel Miranda, creador del musical Hamillton, confesó que esta fue la primera serie de libros que leyó al mismo tiempo que su pareja.

"Somos muy fans de la fantasía y la ciencia ficción", dijo Miranda. "Nos enamoramos de este mundo mientras nos estábamos enamorando entre nosotros". A continuación puedes disfrutar del pánel completo.

La segunda temporada desarrolla la relación entre Will Parry, un chico que ya conocimos en la primera y quien vive en nuestro mundo, y Lyra, la protagonista que viene del mundo en donde la gente tiene un animal acompañante llamado daemon. En la historia, Lyra vive en Jordan College, en la ciudad de Oxford, pero en un mundo diferente y desconocido para nosotros, los espectadores. Pero las novelas se desenvuelven en muchos mundos porque la principal cualidad de estas novelas es presentarnos esos mundos diferentes, complejos y desconocidos. Aunque la primera temporada de la serie no sigue la primera novela al pie de la letra, es bastante fiel a la historia. Eso quiere decir que la segunda temporada será más compleja, con más fantasía y más imaginación, como es el segundo libro (el tercero, sin duda, es el más elaborado y creativo).

El tráiler de la segunda temporada (ver abajo) comienza con Will y Lyra en un mundo que no es el de ninguno de los dos y con Lord Boreal persiguiéndolos, que es como acaba la primera. También veremos por primera vez la daga que le da su nombre a la segunda novela (The Subtle Knife). Sin afán de arruinarles la sorpresa, esta daga jugará un papel muy importante en la exploración de los mundos entre Will y Lyra. "Todos están conectados", dice Lyra en el avance.

El nivel de producción de la serie es digno de la calidad a la que nos tiene acostumbrados HBO, y es obvio que se mantendrá en la segunda temporada con base en las imágenes del tráiler.

La segunda temporada de His Dark Materials se verá primero en HBO, aunque aún no hay fecha exacta. La primera temporada la puedes ver en HBO Max en Estados Unidos.

His Dark Materials es protagonizada por Dafne Keen (Lyra), James McAvoy (Lord Asriel), Ruth Wilson (Marisa Coulter), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) y Ruta Gedmintas (la bruja Serafina Pekkala).

Disfruta del tráiler.