HBO

HBO no ha terminado con las adaptaciones de series de novelas fantásticas que tienen mitología complicada y requieren de una producción compleja. Y el año que vio terminar su Game of Thrones la cadena de televisión por cable estrenará en coproducción con la BBC His Dark Materials (La materia oscura), basada en la trilogía de libros de Philip Pullman del mismo título.

Sí, ya sabemos que seguramente estás viendo Succession en estos momentos, convencido de que es la mejor serie que HBO podía hacer para fans de GoT. Pero si echas un poco de menos los ingredientes del género de fantasía en ese drama familiar, His Dark Materials podría ser lo que estás esperando. Esto es todo lo que sabemos de la próxima serie de HBO.

Lo que sabemos de His Dark Materials

La trilogía de novelas de género fantástico La materia oscura (His Dark Materials) incluye los libros Luces del norte (Northern Lights o The Golden Compass en su edición estadounidense), La daga (The Subtle Knife) y El catalejo lacado (The Amber Spyglass), publicadas entre 1995 y 2000. La serie está llena de criaturas fantásticas como los daimonions o daemons, la manifestación externa de la personalidad de una persona en forma de animal; además de brujas y osos acorazados.

Los libros incluyen referencias a la física, la filosofía y la teología. Pero el equipo de la serie se ha querido mantener al margen de polémicas religiosas, explicando que han interpretado las novelas de Pullman como ataques a la idea del control que se puede usar para oprimir a la gente, y no simplemente ataques a la religión, la fe o la iglesia.

Teniendo en cuenta además que las novelas están clasificadas como para público juvenil o de lectura para adolescentes, cabe esperar que la serie no satisfaga del todo a los fans de Game of Thrones en cuanto a inclusión de escenas de sexo. Pero tendremos que esperar para verlo.

Esta es la sinopsis oficial de la serie según HBO: "La serie sigue a Lyra (Dafne Keen), una mujer joven de otro mundo que es aparentemente normal pero valiente. En su búsqueda de un amigo secuestrado descubre una trama siniestra sobre niños robados y se aventura en una cruzada para entender un misterioso fenómeno llamado Dust (Polvo). En sus viajes por diferentes mundos, incluido el suyo, Lyra conoce a Will (Amir Wilson), un chico decidido y osado. Juntos se encuentran con seres extraordinarios y secretos peligrosos, con el destino tanto de los vivos, como de los muertos, en sus manos".

HBO

La materia oscura recibió un encargo para producir dos temporadas, de ocho episodios cada una. Ambas temporadas se filmaron una detrás de la otra en la ciudad de Cardiff, en Gales. El rodaje empezó a finales de julio de 2018. La productora ejecutiva de la serie Jane Tranter (The Night Of, Succession) explicó durante la presentación de la serie ante la Asociación de críticos de televisión (TCA, por sus siglas en inglés) en julio de 2019, el motivo que los llevó a rodar de forma continua ambas temporadas.

"Tenemos niños en la serie y crecen muy rápidamente. No tienen el mismo aspecto 12 meses después y Lyra tiene la misma edad (en el primer y segundo libro). Así que tuvimos que encontrar una forma de hacer las cosas rápidamente para que esta historia se pudiera contar. En el libro es genial la inclusión de la niña pasando por la pubertad y queríamos establecer eso y darle el ritmo adecuado. Por eso HBO y la BBC accedieron a los 16 episodios", explicó.

Además de Tranter, el equipo está complementado por el guionista Jack Thorne (Skins), que se encargó de la adaptación de estos libros para la pequeña pantalla. El director Tom Hooper (Les Misérables, Cats) ha dirigido los dos primeros episodios de la temporada 1 de His Dark Materials.

No es la primera vez que estas novelas de Pullman se adaptan para la pantalla. En 2007 se estrenó en cines la película The Golden Compass, protagonizada por Nicole Kidman, Daniel Craig y Eva Green y escrita y dirigida por Chris Weitz (About A Boy). La película fue una de las grandes apuestas de New Line tras su éxito al adaptar las novelas de The Lord of the Rings para el cine. Pero con un presupuesto de US$180 millones, The Golden Compass apenas pudo recaudar US$70 millones en la taquilla estadounidense. La película acabaría ganando US$370 millones en la taquilla global, pero si se compara con los US$93 millones de presupuesto de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring y su recaudación mundial de más de US$870 millones, se entiende que New Line decidiera no convertir finalmente La brújula dorada en una franquicia o producir más películas.

Con apenas una puntuación de 51 en Metacritic, The Golden Compass tampoco logró ganarse a la crítica.

"Me pareció que había llegado el momento de liberar los libros en un espacio que pudiera hacerles justicia", explicó Tranter en el panel de presentación de la serie en Comic-Con. "Todas las diferentes adaptaciones han sido geniales, de diferentes formas. Pero el espacio de la televisión contemporánea permite estirar esos libros y ser capaz realmente de tocar cada una de las notas que Philip Pullman incluyó en su novela". La productora añadió también que fue muy persistente con New Line y Pullman para conseguir los derechos de adaptación de esta historia para la televisión.

Fecha de estreno y tráiler de La materia oscura

Esta coproducción de HBO y BBC todavía no tiene fecha de estreno, aunque las cadenas productoras anunciaron el pasado 18 de julio que se podría ver en otoño de 2019. En Estados Unidos, América Latina y España His Dark Materials o La materia oscura se emitirá en HBO.

Este es el primer tráiler de la serie, publicado el mismo 18 de julio aprovechando el panel de la serie en la feria de cultura popular Comic-Con .

El 17 de mayo HBO publicó este otro tráiler de la serie.

El reparto de His Dark Materials

Este es el equipo de la serie, según un comunicado de prensa de HBO.

Ruth Wilson (Mrs. Coulter)

Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby)

James McAvoy (Lord Asriel)

Clarke Peters (The Master of Jordan College)

James Cosmo (Farder Coram)

Anne-Marie Duff (Ma Cosmo)

Will Keen (Father McPhail)

Ariyon Bakare (Lord Boreal)

Dafne Keen (Lyra Belacqua)

Will Parry (Amir Wilson)

HBO

Hay que destacar la presencia de Ruth Wilson, de The Affair y Luther, en el papel de la sofisticada y ambigua Mrs. Coulter; además de Lin-Manuel Miranda (Hamilton); el colaborador habitual de HBO Clarke Peters (The Wire, True Detective, Treme); y el polifacético actor escocés James McAvoy (X-Men: Days of Future Past, Glass) en el papel de Lord Asriel.