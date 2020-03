Hipopótamos de Pablo Escobar podrían ser buenos para el medio ambiente colombiano

Joaquin Sarmiento/Getty

Cuando el infame narcotraficante Pablo Escobar fue asesinado a tiros en 1993, dejó un problema de 9,000 libras en la Hacienda Nápoles, su lujoso rancho en Colombia convertido en zoológico: cuatro hipopótamos adultos. Ahora, hay 80 hipopótamos y su invasión ha creado cambios notables en el medio ambiente colombiano, incluso un impacto negativo en las vías fluviales, según investigaciones recientes.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, sin embargo, cuestiona dicha versión, sugiriendo que los hipopótamos ocupan un nicho ecológico único que se ha perdido desde la ocupación humana. La colaboración de investigadores internacionales examinó cómo la introducción de herbívoros, como los hipopótamos de Escobar en América del Sur, los jabalíes en América del Norte y los camellos en Australia, pueden ayudar a restaurar los ecosistemas a estados vistos por última vez hace miles de años —un concepto conocido como "rewilding" (algo que se podría traducir como resalvajización).

Para descubrir la manera en que especies extrañas podrían afectar sus entornos nuevos y desconocidos, el equipo examinó los libros de historia y buscó grandes herbívoros que se habían extinguido en los últimos 100,000 a 10,000 años —un período conocido como el pleistoceno tardío. En ese tiempo, los humanos entraron y desordenaron esos ecosistemas, provocando la extinción de algunas especies.

El equipo analizó cómo comían los herbívoros antiguos y extintos, los entornos en donde vivían y su tamaño. Luego compararon esos rasgos con las especies introducidas para ver si había alguna superposición.

"Podríamos cuantificar en qué medida las especies introducidas hacen que el mundo sea más parecido o diferente al pasado previo a la extinción", dijo en un comunicado Erick Lundgren, investigador de doctorado en conservación de la Universidad Tecnológica de Sidney. "Sorprendentemente, hacen que el mundo sea más similar".

En total, el equipo encontró que 64 por ciento de las especies introducidas se asemejaban a las especies extintas más que a las vivas. Esto provoca una restauración de los ecosistemas del pleistoceno tardío y, señalan los autores del estudio, podría reducir situaciones como los incendios forestales ya que estas especies introducidas alteran el entorno.

Sin embargo, los hipopótamos de Escobar son un caso particularmente notable —y no solo por sus vínculos con el mundo del famoso capo de la droga.

Los cuatro hipopótamos que Escobar importó (conocidos como los "hipopótamos de cocaína") al parecer prosperan en su hogar colombiano y ahora son cerca de 100. Asimismo, se han convertido en una parte importante de la industria turística colombiana. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Ecology en enero, dirigido por Jonathan Shurin en la Universidad de California en San Diego, encontró que el excremento de hipopótamo estaba ayudando a fertilizar algas y bacterias en los lagos colombianos y potencialmente contribuían a la proliferación de algas problemáticas.

Shurin dice que los hipopótamos en Colombia aún deben ser eliminados o contenidos y sus efectos sobre la biodiversidad local aún se desconocen.

"Como otras plagas recientemente en las noticias, se pueden controlar de manera más económica, efectiva y humana desde el principio cuando son raros, en lugar de más tarde cuando están en todas partes", dice.

Shurin agrega que su trabajo futuro examinará si los hipopótamos tienen menos o diferentes parásitos en Colombia, comparados con los que están en su hogar natal, en África, y mediante el análisis de sedimentos tratará de comprender cómo han cambiado los lagos colombianos desde la llegada de estos hipopótamos.

El experimento, que tomará décadas, al parecer continuará en los años siguientes, mientras los colombianos locales que quieren dejar en paz a la población de hipopótamos y el financiamiento insuficiente por parte de las autoridades para evitar que se sigan reproduciendo mediante un programa de esterilización. Es una entrevista con Los Angeles Times en febrero, Shurin resaltó que dentro de 20 años podría haber miles de hipopótamos en Colombia. ¿Qué efecto podría tener eso en el entorno? Solo lo sabremos con el tiempo.