¿Estás por cumplir quince años en Estados Unidos y no sabes por dónde comenzar con la planeación de la fiesta?

Planear tu fiesta de quince años puede ser muy estresante, ya que hay un sinnúmero de cosas que debes preparar y hacer. Sin embargo, es importante que disfrutes del proceso de planeación pues la fiesta solo durará unas cuantas horas. Afortunadamente, la tecnología puede ser tu aliada en este camino, y puede hacer que organizar tu fiesta de quince años sea algo divertido y no una experiencia traumatizante.

Aquí te mostramos cinco herramientas en línea para te servirán para planear planees tu inolvidable quinceañera sin sufrir un ataque de nervios.

Quinceanera.com

Este sitio tiene recursos de todo tipo. Desde ideas para la decoración y el pastel, hasta recomendaciones de maquillaje para tu gran día, aquí encontrarás información muy útil para planear tu fiesta.

En esta página también puedes acceder a la versión digital de la revista Quinceanera.com, en la cual encontrarás información sobre la última moda en vestidos, los mejores lugares para tu fiesta y los colores para la decoración más populares según la temporada.

Lo mejor de este sitio web es que también tiene una app para que planees tu fiesta desde el celular. En la aplicación de mi quinceanera.com, encontrarás un directorio con salones y casas de banquete, iglesias y fotógrafos, todo esto según la ciudad en la que vivas. Por ejemplo, si vives en Los Ángeles, California tendrás acceso a una lista con los mejores DJs del área y recomendaciones de lugares para comprar el vestido.

Lo más atractivo de la app es la función de Messages (Mensajes), los cuales te permiten contactar a todos los salones y negocios directamente, y hasta puedes solicitar un presupuesto. También puedes utilizar la lista o checklist que te indica qué es lo que debes hacer para la fiesta, pues son tantos detalles que puede ser muy fácil olvidarse de alguno.

La sección de Inspirations (Inspiraciones) puede servir para ver cómo es el salón que elegiste cuando está decorado. También te puedes robar unas cuantas ideas de decoración y vestidos. Si quieres ver fotos de quinceañeras en tu ciudad o estado, asegúrate de escribirlo en la parte superior de esta sección y la app te mostrará imágenes de quinceañeras en tu área.

El sitio web de Quinceanera.com está disponible en español e inglés, mientras que la app solo está disponible en inglés para iOS y Android.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

2. Quincenista.com

En esta página web puedes encontrar información y artículos sobre las últimas tendencias para fiestas de quince años. Quincenista tiene recomendaciones para que hagas un presupuesto razonable para tu fiesta. Además, te puede dar sugerencias sobre cómo escoger el vals y cómo elegir los mejores zapatos para que estés linda y cómoda al mismo tiempo.

Si lo que quieres es una fiesta temática, Quincenista te puede sugerir algún tema que quizás no se te haya ocurrido. Si buscabas un tema de princesa de Disney, Quincenista te muestra cómo ejecutar tu idea para que todo salga como siempre lo

soñaste. Esta página está disponible en inglés y español.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

3. Pinterest

Por supuesto que teníamos que incluir a Pinterest en esta lista. Esta aplicación y sitio Web es ideal para planear tu fiesta de quince años porque te dará las mejores ideas para todos los aspectos de tu fiesta. Desde ideas para los centros de mesa, hasta peinados y maquillaje, Pinterest puede ser tu mejor aliado en el proceso creativo de la planeación de tus quince años. Si el tema de tu fiesta es una noche en París, Pinterest te dará ideas de cómo decorar el pastel y las mesas.

Si quieres tener esta herramienta en tu bolsillo, descarga la app y comienza a crear tu propio tablero o board. Para que sea más divertido, crea un tablero con todo lo que te guste y compártelo con tus damas y familiares, y así todos sabrán qué es lo que exactamente tienes en mente para tu fiesta. También puedes disfrutar de Pinterest en español.

Captrua de pantalla por Juliana Zapata/CNET

4. All Seated

Esta página no es solo para quinceañeras, pero es bastante útil a la hora de planear una fiesta de quince años. No sólo te permite crear una lista de invitados para consignar quién asistirá y quién no, sino que también sirve para especificar si el invitado es alérgico a algún alimento o si requiere de otro tipo de comida, como por ejemplo una opción vegetariana.

Uno de los mejores aspectos de All Seated es que te ayuda a crear un plano del salón de la fiesta. Por ejemplo, si quieres innovar y utilizar mesas rectangulares en vez de las tradicionales mesas redondas, puedes crear un plano del salón de la recepción con este tipo de mesas para que visualices tu idea mejor. Con esta herramienta puedes agregar la pista de baile para ver de qué forma o tamaño debes escogerla, puedes elegir dónde ubicar al DJ o grupo musical y dónde poner el pastel. Es difícil visualizar todas estas cosas, pero con esta función de All Seated puedes ver exactamente cuál será la distribución del salón o lugar que hayas elegido para tu fiesta.

Esta página es gratis y sirve para todo tipo de eventos. All Seated sólo está disponible en inglés.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

5. Google Sheets

Google Sheets es una herramienta que te puede servir para muchas cosas, pero en este caso puede ser clave para organizar tus quince años. Con Google Sheets puedes crear tu propia hoja de cálculo o puedes utilizar una de las plantillas que está diseñada para planear fiestas.

Por ejemplo, puedes crear la lista de invitados, organizar tu presupuesto y asignar tareas a los amigos o familiares que estén ayudando en la planeación. Lo mejor de Google Sheets es que puedes compartir tu proyecto con varias personas y así todos estarán al tanto de tus planes.

También puedes descargar la aplicación de Google Sheets para que siempre tengas en tu celular la lista de pendientes o de invitados. Si creaste un presupuesto utilizando una hoja de cálculo de Google Sheets, es mejor que la tengas en tu bolsillo para que no gastes más de la cuenta. Esta aplicación es más que todo una herramienta de organización que puede salvarte de perder la lista que habías escrito en una hoja de papel. Para utilizar Google Sheets en español, debes cambiar las preferencias del lenguaje en tu cuenta.

Aunque estas no son las únicas herramientas disponibles para planear tu quinceañera, son algunas de las más especializadas y útiles para planear la fiesta de quince con la que siempre soñaste. ¿Conoces otras herramientas? Cuéntanos en los comentarios de abajo.