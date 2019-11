Hernán Cortés: Cómo ver las dos series sobre el conquistador español

Adiós capos mexicanos, bienvenidos conquistadores españoles. Amazon Prime Video estrenó este 21 de noviembre Hernán, un serie sobre Hernán Cortés y prepara otra con el mismo personaje.

Hernán es una coproducción entre México y España para Amazon Prime Video, protagonizada por Óscar Jaenada, actor español ganador del Goya y que interpretó a Luisito Rey en la serie Luis Miguel.

Según la sinopsis, Hernán "está ambientada en 1519" y "narra la conquista de México por parte de las tropas de Hernán Cortés, desde el punto de vista de ocho de sus principales protagonistas: el propio Cortés, su amante indígena La Malinche, Moctezuma, Pedro Alvarado, Xicoténcatl, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo y Gonzalo de Sandoval".

A Jaenada le acompañan Víctor Clavijo (Capitán Cristóbal de Olid), Michel Brown (Capitán Alvarado), Dagoberto Gama (Moctezuma), Jorge Guerrero (Xiconténcatl), Almagro San Miguel (Capitán Sandoval), Ishbel Bautista (Marina / Malinche) y Aura Garrido (Doña Juana).

La otra serie llamada simplemente Cortés no tiene fecha de lanzamiento, pero se sabe que será protagonizada por Javier Bardem (No Country for Old Men) y producida por Diego Luna (Narcos: México) y Gael García Bernal (Mozart in the Jungle). Será una miniserie de cuatro capítulos, dirigida por los colombianos Ciro Guerra (realizador de El abrazo de la serpiente, nominada al Oscar a mejor filme de habla no inglesa en 2016) y Cristina Gallego.

Apenas se tengan más datos sobre la miniserie, actualizaremos esta nota. A continuación te detallamos todo lo que debes saber sobre la que está disponible: Hernán.

Capítulos y temporadas de Hernán

Hernán dura ocho capítulos. Amazon aseguró que habrá una segunda temporada de la serie, que se rodará a partir de enero de 2020.

Cómo ver la serie Hernán

Hernán está disponible en Amazon Prime Video, History Chanel y el domingo 24 de noviembre en Azteca 7. Los ocho capítulos están también en el catálogo de A&E Networks para su distribución internacional en Estados Unidos, Europa y Asia. Revisa que tengas estos canales disponibles en tu servicio de cable.

Amazon Prime Video tiene un costo anual de US$99 o mensual de US$9 al mes. Su interfaz no es tan fácil de usar como la de Netflix, pero a menudo ofrece programas que no están en dicho servicio, incluidas series originales. Amazon Prime también permite agregar canales (HBO, Starz y más), por lo que potencialmente es un servicio que ofrece todo en un solo lugar.

