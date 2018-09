Henry Cavill protagonizará la saga The Witcher en Netflix

Cortesía Netflix

Esto dará una idea de cuán popular es la saga The Witcher en Polonia: en 2011, el entonces primer ministro Donald Tusk le regaló al presidente estadounidense Barack Obama una edición del juego The Witcher 2: Assassins of Kings. Así de orgullosos están en Polonia de esta saga basada en libros y luego adaptada a películas, series televisivas, novelas gráficas y videojuegos.

Netflix está desarrollando una serie basada en The Witcher y el martes anunció que el actor Henry Cavill (Superman en Justice League) protagonizará esta versión producida por la plataforma de streaming. Netflix quiere tener su propio Game of Thrones y sabe que The Witcher tiene potencial para alcanzar ese estatus.

La saga The Witcher consta de cinco novelas y dos libros de cuentos escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Pertenecen al género fantástico, como The Lord of the Rings, y tienen como protagonista al hechiero Geralt de Rivia, que es el personaje que interpretará Cavill.

En este universo, los hechiceros como Geralt de Rivia son cazadores de monstruos. Los cuerpos de estos brujos han sido modificados a nivel genético para lograr desarrollar poderes sobrenaturales y habilidades sobrehumanas de combate. Quizás sea una imagen inexacta, pero Geralt de Rivia es el equivalente a si Aragorn tuviese los poderes de Gandalf.

La sinopsis oficial de Netflix es la siguiente:

"Basado en la exitosa serie de fantasía, The Witcher es el relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil Continente".

La serie de Netflix cuenta como showrunner a Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil, The Defenders) y contará con tres directores: Alik Sakharov (House of Cards), a cargo de cuatro episodios, incluyendo el piloto; Charlotte Brändström (Outlander), dos capiítulos; y Alex Garcia Lopez (Daredevil, Misfits, The Punisher), con dos episodios.

La primera temporada de The Witcher tendrá ocho episodios y todavía no ha revelado su fecha de lanzamiento.

