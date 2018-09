Henry Cavill no será más Superman en el cine: reporte

Warner Bros. Pictures

Ser un Hombre de Acero en pantalla no es para siempre. Según publica The Hollywood Reporter, Henry Cavill, quien interpretó a Superman en tres películas del estudio Warner Bros., no volverá a interpretar al personaje en futuras películas del llamado Universo DC.

The Hollywood Reporter no revela el nombre de su fuente y ninguna de las partes involucradas ha hecho una declaración oficial. Pero en la nota se revela que Warner Bros. intentó que el actor británico hiciese un cameo como Superman en la película Shazam!, basada en la historieta de DC Comics y que tiene previsto estrenarse el 5 de abril de 2019. Pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, por lo que Warner decidió ponerle fin a su relación con Cavill.

Ahora se entiende por qué Henry Cavill aceptó protagonizar la serie The Witcher para Netflix, basada en la popular saga de novelas y videojuegos. El actor ha visto resurgir su carrera tras su participación en la exitosa Mission Impossible: Fallout (2017).

En la nota, The Hollywood Reporter plantea que Warner Bros. optó por desarrollar una película sobre Supergirl, una historia de origen de esta heroína adolescente. Como saben los fanáticos de DC Comics, Supergirl es la prima de mayor edad de Kal-El, enviada a la Tierra para proteger a Superman cuando éste todavía es un niño. Un actor de la edad de Cavill no cuadra en esta propuesta.

Henry Cavill debutó en el papel de Superman en la película Man of Steel (2013), papel que repitió en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017).

