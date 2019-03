El helicóptero Marte de la NASA está listo para tomar vuelo en el Planeta Rojo

Después de pasar una serie de pruebas críticas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, el helicóptero Marte de la agencia espacial está listo para volar sobre el Planeta Rojo. "La próxima vez que volemos, volaremos en Marte", dijo MiMi Aung, gerente del proyecto Mars Helicopter, en un comunicado de prensa.

El proyecto del helicóptero Marte está diseñado como una demostración de tecnología que determinará qué tan bien puede funcionar un vehículo volador en uno de nuestros vecinos más cercanos. Hasta la fecha, la NASA ha explorado la superficie marciana con rovers, primero los muy queridos, Spirit y Opportunity, y más recientemente, Curiosity, por lo que llevarte al cielo proporcionará una forma completamente nueva de explorar las llanuras áridas de Marte.

Lograr el vuelo en la Tierra fue de por sí algo difícil. Lograrlo en otro planeta, de 90 a 640 millones de millas (aproximadamente 55 a 400 millones de kilómetros) de distancia, fue un reto todavía mayor. La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra y el planeta cae a temperaturas heladas que pueden destruir la electrónica sensible. Para garantizar que el helicóptero pueda hacer frente a esas condiciones, la NASA lo ha sometido a varias pruebas rigurosas.

La NASA recreó en la Tierra algunas de las condiciones en las que se encontraría el helicóptero cuando aterrice en Marte, reuniendo datos sobre su rendimiento para modificarlo para su histórico primer vuelo.

"Preparándonos para el primer vuelo en Marte, hemos registrado más de 75 minutos de vuelo con un modelo de ingeniería, que fue una aproximación cercana de nuestro helicóptero", dijo Aung.

En el simulador espacial del laboratorio JPL, una cámara de vacío que tiene la mitad de ancho que un autobús escolar, el equipo creó una falsa atmósfera de Marte y luego dejó caer el helicóptero dentro. También crearon una gravedad artificial que coincidía con lo que el helicóptero experimentaría en Marte al crear un "sistema de descarga por gravedad".

El helicóptero de prueba solo alcanzó una altura de 2 pulgadas (aproximadamente 5 centímetros) sobre el suelo, pero eso era todo lo que se necesitaba para confirmar que podrá hacer bien su trabajo cuando llegue a Marte. Una segunda prueba hizo que el helicóptero flotara durante un minuto entero. Comprensiblemente, el equipo se mostró bastante emocionado al ver que el helicóptero lograba el vuelo.

"Al ver a nuestro helicóptero recorrer los pasos de la cámara, no pude evitar pensar en los vehículos históricos que han estado allí en el pasado", dijo Aung.

Esas pruebas allanan el camino para que el helicóptero levante vuelo por primera vez sobre el Planeta Rojo, cuando se lance con el próximo vehículo de Marte de la NASA en 2020. Se espera que alcance la superficie marciana en febrero de 2021, insertado delicadamente dentro del vientre del próximo rover, que actualmente no tiene nombre todavía.

