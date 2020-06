HBO se deshace de HBO Go y renombra HBO Now ahora que HBO Max está al aire

HBO

Cuando debutó el 27 de mayo HBO Max, como una aplicación amplificada para ver HBO en streaming con abundante contenido extra, también se generó confusión sobre la manera en que esta nueva plataforma se distinguía de las otras dos aplicaciones de streaming de la compañía.

En una medida para simplificar la situación, WarnerMedia de AT&T —corporación a la que pertenece HBO— comunicó el viernes 12 de junio que retirará la aplicación HBO Go a partir del 31 de julio, toda vez que la aplicación HBO Max está "distribuida ampliamente". Y renombrará su aplicación HBO Now para que se llame simplemente HBO.

HBO Go fue la primera aplicación de streaming del canal de cable, la cual permitió a los usuarios regulares de HBO ver sus contenidos en Internet. HBO Now es la aplicación de streaming exclusiva que permite suscribirse y ver HBO en línea, sin necesidad de contratar algún paquete de TV de paga.

Cuando estos cambios concluyan, la compañía solo tendrá dos plataformas de streaming —HBO Max y HBO—, en lugar de las tres que funcionan en la actualidad.

Sin embargo, deshacerse de HBO Go genera preguntas para quienes usan esta aplicación. El plan de la compañía de eliminar HBO Go se basa en la premisa de que HBO Max está "distribuida ampliamente", como si fuese un sustituto de la otra, pero HBO Max no aparece en dos dispositivos cruciales: Roku y FIre TV de Amazon. Juntas, Roku y Fire TV, representan una sorprendente 70 por ciento de los dispositivos de streaming en Estados Unidos.



WarnerMedia no ha conseguido, hasta el momento, cerrar acuerdos con Roku y Amazon para brindar el servicio de HBO Max, lo que evita que la aplicación de HBO Max opere en esos dispositivos tan populares. Probablemente, cualquiera que use en la actualidad HBO Go en Roku o Fire TV para ver en streaming la programación de HBO en su televisor, seq quedaría a la deriva cuando la aplicación de HBO Go se elimine de dichas plataformas.

WarnerMedia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre qué ocurrirá con los usuarios de HBO Go en dichos dispositivos.

Roku y Amazon tampoco respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.

En el comunicado del 12 de junio que anuncia los cambios, WarnerMedia dijo que tiene la intención de remover la aplicación de HBO Go de las "plataformas principales" a partir del 31 de julio. El cambio en HBO Now parece ser más sencillo: la aplicación HBO Now y la interfaz en pantalla, simplemente se llamará HBO.

HBO Max es apenas el más reciente participante de la llamada guerra del streaming, un competido mercado en el que gigantes mediáticos y titanes de la tecnología han lanzado nuevas plataformas de streaming para competir con Netflix. Estas batallas —que enfrenta a novatos como HBO Max, Disney Plus y Peacock (NBCUniversal) contra pesos pesados como Netflix y Amazon Prime Video— han impulsado a grandes corporaciones a invertir cientos de millones de dólares con la esperanza de dar forma al futuro de la televisión.