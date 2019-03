HBO Now vs HBO Go: ¿Cuáles son las diferencias?

HBO

Si eres fan de Game of Thrones — o Last Week Tonight with John Oliver, True Detective, Westworld, Silicon Valley, The Sopranos, The Wire o Veep — cuentas con dos formas de hacer streaming de estos shows. Desafortunadamente, estos servicios tienen nombres muy similares y muy confusos: HBO Go y HBO Now.

¿Qué son y qué hacen? Esta es la respuesta corta:

Si ya puedes ver programas de HBO a través de televisión por cable, satélite o una suscripción a un servicio de TV en vivo, usarás el app HBO Go para hacer streaming de estos programas en otros dispositivos.



para hacer streaming de estos programas en otros dispositivos. Si actualmente no puedes ver la programación de HBO a través tu proveedora, tendrás que usar el app HBO Now para hacer streaming.



Si estas respuestas despiertan más preguntas, aquí te va la respuesta larga.

HBO Go (gratis con HBO de una proveedora)

HBO

Lanzado en 2010, HBO Go es un app gratuito separado diseñado para los suscriptores a servicios de cable, satélite y streaming de TV en vivo que ya tienen los canales de HBO como parte de su suscripción.

Para usarlo, tienes que ingresar al app con tu nombre de usuario y contraseña que te provea el servicio de TV por cable, satélite o TV en vivo. El acceso al app está ligado a tu suscripción principal al televisor, por lo que si tu suscripción no incluye HBO, entonces no podrás usar HBO Go.

HBO Now (US$14.99 al mes)

HBO

Lanzado en 2015 como un servicio de suscripción independiente de tu servicio de cable o streaming de TV, HBO Now ahora cuesta US$15 al mes. Para verlo, los suscriptores tienen que ingresar al app HBO Now o al sitio hbonow.com.

Una suscripción a HBO Now funciona de la misma manera que Netflix, Hulu o cualquier otro servicio de streaming por pago. Necesitas un nombre de usuario y una contraseña. Hay un período de prueba gratuito y puedes cancelar cuando quieras (no hay contrato).

¿Hay alguna otra diferencia entre HBO Now y HBO Go?

La verdad es que no.

Ambos te permiten hacer streaming de todo el catálogo de películas y programas de HBO, incluyendo episodios de la mayoría de los shows actuales (como Game of Thrones) tan pronto salgan al aire en los canales de HBO. La excepción son las series de reality de HBO, como 24/7, Last Week Tonight with John Oliver y Real Time with Bill Maher. Estos episodios están disponibles tanto en HBO Now y HBO Go dentro de las primeras 24 horas después de la transmisión original.

Ambos funcionan con casi cualquier clase de pantalla o dispositivo (ver abajo) y ambos requieren de una conexión sólida a Internet, como cualquier otro servicio de streaming de video. El diseño de ambos apps es el mismo en la mayoría de plataformas, y el contenido es idéntico.

¿En qué plataformas puedo usar HBO No y HBO Go?

La mayoría de las plataformas tienen acceso a los apps de Now y Go. Estas incluyen:

Teléfonos y tabletas Apple iOS

Teléfonos y tabletas Android

Roku

Amazon Fire TV

Apple TV

PlayStation 4

Xbox One

Android TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

¿Hay otra manera de ver la temporada 8 de Game of Thrones sin TV por cable?

