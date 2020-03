HBO Now reporta un salto del 40 por ciento, en medio de la pandemia

HBO

HBO ha visto un aumento significativo en el consumo de streams o descargas en HBO Now, el servicio directo al consumidor para el popular canal de cable premium, a medida que Estados Unidos toma medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que está obligando a las personas a entretenerse más en casa. En los últimos 10 días, el tiempo que la gente pasó en HBO Now aumentó más del 40 por ciento de su promedio de cuatro semanas, dijo HBO en una entrada en Medium la semana del 23 de marzo.

El coronavirus, que causa la enfermedad respiratoria conocida como COVID-19, se ha propagado rápidamente por todo el mundo en una pandemia. Las ciudades, los estados y los países han impuesto cuarentenas obligatorias; los sistemas de atención médica están en dificultades y se han cerrado industrias enteras. Hollywood no ha sido la excepción: las salas de cine están cerradas, las producciones de cine y televisión están en espera y películas de los grandes estudios se han retrasado meses.

HBO Now dijo que su documental Ebola: The Doctor's Story, un tema oportuno en estos tiempos de pandemia, ha tenido una visualización más de siete veces mayor desde el 14 de marzo en comparación con las últimas semanas.

La gente también se han sumergido en los archivos de HBO. En la semana más reciente, la "visualización compulsiva diaria" (definida como ver tres o más episodios de una serie de HBO) aumentó un 65 por ciento respecto de las cuatro semanas anteriores. The Wire casi ha triplicado su audiencia reciente, y tanto Sex and the City como The Sopranos están duplicando sus audiencias, dijo HBO.

Westworld es la mejor serie en la plataforma en este momento, alineándose con el estreno de la tercera temporada del programa. Pero HBO también mencionó otros títulos por tener grandes picos de popularidad: desde el 14 de marzo, la audiencia de Euphoria es el doble de su promedio de cuatro semanas, y Big Little Lies, Chernobyl, Game of Thrones y His Dark Materials han visto aumentos superiores al 50 por ciento.

"En momentos como este, la televisión puede ser una herramienta poderosa para unir a las personas emocionalmente cuando no pueden estar juntas físicamente", dijo Cheryl Idell, directora de investigación de WarnerMedia Entertainment y su división de transmisión, en la publicación. "Nos alienta que estos números elevados indiquen que las personas están tomando en serio los esfuerzos de aislamiento y esperamos que ese sea el caso".

El COVID-19 se detectó primero en China en diciembre y se ha expandido rápidamente por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como pandemia el 11 de marzo, diciendo que espera ver un aumento en la cantidad de casos y muertes. En el momento de la redacción había ya más de 430,000 casos de coronavirus en todo el mundo de los cuales más de 55,000 corresponden a EE.UU.