HBO Max vs. Netflix: ¿Qué servicio de streaming es mejor para ti?

Prepárate para ver otras 10,000 horas de TV, películas y episodios viejos de Friends. El 27 de mayo finalmente se lanzó HBO Max, el último y más importante de los nuevos servicios de streaming lanzados en los últimos meses. Se trata de una apuesta multimillonaria por el futuro de la televisión, en un momento en el que los estadounidenses utilizan servicios de streaming más que nunca.

Tanto Disney Plus como Hulu y Peacock son competidores de HBO Max, pero su principal rival es sin duda Netflix. Al "rey del streaming" le ha ido bastante bien últimamente: su número de suscripciones está en aumento, Tiger King es uno de sus muchos éxitos virales y, a pesar del confinamiento debido al coronavirus, su cantidad de programas originales parece ser inagotable.

Pero para millones de familias estadounidenses que se han visto afectadas por dificultades financieras, pagar por HBO Max y Netlix a la vez podría ser demasiado. ¿Cómo elegir entre ambos? No lo sabremos con certeza hasta que podamos someter a HBO Max a nuestra evaluación completa, pero por el momento contamos con información suficiente como para hacer una comparación entre ambos servicios. Aquí va.

HBO/Screenshot by Joan E. Solsman/CNET HBO Max es el mayor competidor de Netflix desde el lanzamiento de Disney Plus. Tiene todo lo que incluye el servicio "Estándar" de HBO, además de series propias exclusivas y originales, como Green Lantern y The Snyder Cut, y un enorme catálogo de programas favoritos antiguos, entre ellos Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, South Park y numerosas películas de Warner que incluyen las trilogías de El Hobbit, El Señor de los Anillos y The Matrix, además de películas de Lego y DC, e incluso los apreciados títulos de anime de Studio Ghibli. ¿Una desventaja? Es caro. ¿Otra? A diferencia de Netflix, los nuevos episodios de HBO Max por lo general se estrenan uno cada semana, en lugar de estar disponibles todos a la vez para una maratón. Lee nuestro resumen sobre HBO Max.

Netflix es el estándar de referencia para todos los demás servicios de streaming, el principal servicio de TV y películas del mundo y el preferido de los editores de CNET. Ofrece una amplia variedad de programas conocidos de cadenas de TV, pero su verdadero atractivo son los cientos de series, películas, documentales y especiales originales, más que cualquiera de sus numerosos competidores. Su enorme biblioteca de contenido sin comerciales sigue siendo de fácil acceso en diferentes dispositivos y su precio básico mensual de US$8.99 es una ganga. Lee más.

Comparación rápida

Netflix HBO Max Precio mensual Desde US$8.99 US$14.99 Anuncios No No Disponibilidad Inmediata Desde el 27 de mayo Títulos principales Stranger Things, The Office, Breaking Bad, 13 Reasons Why Game of Thrones, Friends, Big Bang Theory, Rick and Morty Descargas móviles Sí Sí 4K HDR disponible Sí (en el plan Premium) Aún sin confirmar Número de transmisiones simultáneas 1 (2 en el plan Standard, 4 en el plan Premium) Aún sin confirmar

Netflix gana por programas originales, pero HBO tiene lo suyo

Lo primero que debes saber sobre HBO Max es que incluye todo el contenido que encuentras en HBO Now. no solo Game of Thrones, sino también todos los nuevos programas de HBO, incluidos los finales de temporada de Westworld, Run y My Brilliant Friend (Una amiga estupenda) y los capítulos de estreno de las series Betty y Hard. Y estamos hablando solo del mes de mayo.

En su lanzamiento, HBO Max también incluirá seis series originales exclusivas que no estarán disponibles para los suscriptores "normales" de HBO. La principal es Love Life, una serie de antología romántica protagonizada por Anna Kendrick y producida por Kendrick y Paul Feig, conocido por sus exitosas comedias, entre ellas Bridesmaids (Damas en guerra). También está Legendary, sobre una competencia underground de drag de salón, un documental Me-Too sobre Richard Simmons y tres títulos para niños: Looney Tunes Cartoons, The Not-Too-Late Show With Elmo y Craftopia, presentado por el "youtuber" Lauren Riihimaki.

El nuevo coronavirus retrasó el especial de la reunión del elenco de Friends y probablemente afectará a otros programas originales de HBO Max. La compañía dice que lanzará 12 más durante el verano boreal, entre ellos Adventure Time: Distant Lands y American Pickle, una comedia de Seth Rogen que será la primera película original de HBO Max, pero aún se desconoce cuál es la situación de otros títulos importantes como Green Lantern. HBO Max planeaba tener 31 series originales este año (lo que haría un total de 69 series al sumarles las del contenido de HBO), pero no se sabe exactamente cuántas de ellas sufrirán retrasos. Pero por lo menos sabemos que Snyder Cut, la visión definitiva de director Zack Snyder de película La Liga de la Justicia, llegará en 2021.

Mientras tanto, la lista de nuevos programas originales de Netflix continúa haciendo noticia. Los megaéxitos Tiger King, La Casa de Papel y Spenser Confidential registraron audiencia en más de 64 millones de hogares durante sus primeras cuatro semanas, según la compañía. Entre los estrenos más destacados de mayo se encuentran la serie limitada Hollywood de Ryan Murphy, la cuarta temporada de Workin' Moms y la quinta temporada de She-Ra y las Princesas del Poder, y eso es solo la punta del iceberg.

Dado que Netflix lanza sus nuevas temporadas completas al mismo tiempo, la compañía dice que ya ha filmado todos los programas de su lista de lanzamientos de 2020. Estos incluyen la cuarta temporada del drama histórico The Crown y Over the Moon, una película dirigida por la leyenda de la animación Glen Keane. Al parecer, las demoras en la producción no afectarán a Netflix tanto como a otras compañías, y el servicio dice que no tendrá que hacer ajustes a su calendario de lanzamiento hasta 2021.

En términos de su catálogo de series antiguas, HBO Max es el ganador por contar con títulos familiares y grandes nombres: se apoya fuertemente en programas como Friends, South Park y Doctor Who, así como en otros favoritos de HBO, que incluyen Last Week Tonight with John Oliver, Plaza Sésamo y Los Soprano. Su lista de películas también es más grande que la de Netflix, con títulos como A Star is Born, Crazy Rich Asians y El Mago de Oz, además de la lista normal de películas en rotación de HBO.

Netflix también cuenta con muchas películas y programas de televisión conocidos, pero su fortaleza se encuentra en su programación original y contenido exclusivo. Un ejemplo reciente de esto es The Lovebirds, la película de Issa Rae y Kumail Nanjiani, que se estrenará en Netflix y no en salas de cine.

Aún sin confirmar en HBO Max: Roku, Fire TV y 4K HDR

Todavía no sabemos exactamente en cuántos dispositivos se lanzará HBO Max, pero Netflix está disponible en casi todos los dispositivos, por lo que es difícil imaginar que HBO la supere en número desde el primer día.

Según la compañía, HBO Max estará disponible en una "amplia gama de dispositivos", incluidos teléfonos, tabletas, Internet, televisores con conexión y consolas de videojuegos. Oficialmente, la lista de dispositivos que estarán disponibles desde el lanzamiento incluye dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV) y equipos que ejecutan el sistema operativo Android de Google para teléfonos y tabletas, así como dispositivos Android TV, Chromebooks, Chromecast de Google y dispositivos con Chromecast integrado, como los televisores Vizio. Las consolas Xbox One y Playstation 4 y los televisores Samsung (modelos de 2016 y más recientes) también contarán con la aplicación HBO Max para el lanzamiento.

Pero al menos un popular dispositivo podría no contar con HBO Max, al menos inicialmente. El nuevo CEO de AT&T, John Stankey, dijo recientemente que los productos Fire TV de Amazon podrían no contar con una aplicación de HBO Max en el lanzamiento. Sería una sorpresa si HBO Max no se lanza en Roku, el servicio más popular de streaming de TV, pero tampoco ha habido un anuncio oficial al respecto.

HBO aún tiene que especificar si su compatibilidad con video 4K y HDR de alta definición estará disponible desde su lanzamiento, aunque anteriormente dijo que "el 4K HDR forma parte de los planes del producto HBO Max". La compañía tampoco ha especificado cuántas transmisiones simultáneas ofrece el servicio.

Netflix es el líder del sector en compatibilidad con 4K y HDR (incluido Dolby Vision) y ofrece hasta cuatro transmisiones en simultáneo, dependiendo del plan que elijas.

Planes de Netflix

Basic Standard Premium Precio mensual US$8.99 US$12.99 US$15.99 Número de pantallas simultáneas 1 2 4 HD disponible No Sí Sí Ultra HD disponible No No Sí

HBO Max tiene un solo plan y cuesta US$14.99 al mes. Puedes obtenerlo por US$11.99 al mes si te suscribes por adelantado, y AT&T, la compañía matriz de HBO, tiene muchos otros descuentos disponibles para los suscriptores de sus planes de telefonía inalámbrica y TV. Pero el precio del plan Básico de Netflix sigue siendo más barato y el servicio tiene más opciones de precios.

No es fácil derrotar al rey

Netflix tiene buenas razones para ser el servicio de streaming por suscripción más popular del mundo y HBO Time Warner es uno de los nombres más importantes en el mundo de los medios. Y punto. En términos de diversidad y cantidad de contenido, el servicio de HBO Max se acerca más que ningún otro a lo que obtienes con una suscripción a Netflix, pero sobre la base de lo que sabemos hasta el momento, aún no llega a superarlo. Es probable que encuentres abundante contenido para ver en ambos servicios, pero definitivamente vale la pena darle un vistazo a HBO Max si te da curiosidad.

Puede que este sea un buen momento para probar un nuevo servicio, en especial si ya has visto todo lo bueno que ofrece Netflix.