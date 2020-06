HBO Max retira temporalmente Gone With the Wind: reporte

Metro-Goldwyn-Mayer





Gone With the Wind, el clásico del cine estadounidense, ha sido retirada temporalmente de HBO Max.

El drama, ganador de un Oscar en 1939, ha sido retirado después de la publicación de un artículo en Los Angeles Times del guionista de 12 Years a Slave, John Ridley, según The Hollywood Reporter. En el artículo de opinión, Ridley señalaba que la película "cuando no ignora los horrores de la esclavitud, reproduce algunos de los peores estereotipos sobre la gente de color". "Hablemos claro, no creo en la censura. No creo que Gone With the Wind deba ser confinada a una cámara acorazada, pero debería volver tras un plazo respetuoso de tiempo junto con películas que muestren lo que realmente era la Confederación sin idealizarla", añadió Ridley.

Un portavoz de HBO Max dijo en un comunicado recogido por el medio fuente, que Gone With The Wind es un producto de su tiempo y representa algunos de los prejuicios étnicos y raciales que "desafortunadamente han sido comunes en la sociedad estadounidense".

"Estas representaciones racistas estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable"."Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia", añadió el portavoz. Por el momento no se ha confirmado cuándo la película podría regresar a HBO Max.

Las actuales protestas raciales desencadenadas en Estados Unido a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo custodia policial, también han provocado la cancelación del reality policial que lleva 31 años en antena, Cops, de mano de Paramount Network.