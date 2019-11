HBO Max: Lanzamiento, precio, series, películas y todo lo que debes saber

HBO

AT&T ya tiene toda una serie de servicios de streaming de video: HBO Go, HBO Now, AT&T TV, AT&T TV Now y AT&T Watch TV. Y, el próximo año, AT&T planea lanzar uno más: HBO Max.

El servicio de streaming se lanzará en mayo de 2020 en Estados Unidos y en 2021 en América Latina.

HBO Max irá a la vanguardia del frente que presenta AT&T ante la denominada guerra de streaming. Con Netflix ( y sus más de 150 millones de suscriptores alrededor del mundo) dominando el mundo del streaming de video, una serie de grandes empresas de medios y tecnología están lanzando sus propias ofertas de streaming en los próximos seis meses. Apple inicia con Apple TV Plus este 1 de noviembre, estrenando nueve títulos. Luego le sigue Disney Plus el 12 de noviembre con un enorme catálogo de series, películas y contenido original. Peacock, de NBCUniversal, se enfrentará a HBO Max en 2020 en un terreno ya plagado de opciones como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y otros.

HBO Max: Cuánto cuesta

El servicio de streaming tendrá un costo mensual de US$15 al mes, que lo coloca por encima de Apple TV Plus (US$5 al mes), Disney Plus (US$7 al mes) y Netflix (US$13 al mes).

¿Cuándo se lanzará HBO Max?

AT&T ha dicho que HBO Max se lanzará en mayo de 2020 en Estados Unidos y en 2021 en Latinoamérica.

Será parte de una serie de servicios de streaming que se lancen en ese período. NBCUniversal lanzará su servicio de streaming Peacock en abril, que es el mismo mes en que debutará Quibi, un servicio de streaming móvil que se enfocará en videos de corta duración.

Películas y serías: Lo que se podrá ver en HBO Max

Se espera que HBO max incluya todas las series y películas de HBO además de programación exclusiva adicional. Esto significa que contendrá toda su biblioteca de películas, documentales, nuevos episodios de series como Watchmen, Westworld, Last Week Tonight with John Oliver, las temporadas pasadas de Game of Thrones, Sex and the City, Silicon Valley, Veep y demás.

AT&T ha estado firmando acuerdos para añadir meas títulos al catálogo de HBO Max. Uno de los acuerdos más sobresalientes es la adquisición de los derechos a todos los episodios de Friends, que se transmitiría en HBO Max en 2020. WarnerMedia también obtuvo los derechos de retransmisión por streaming de The Big Bang Theory, además de Doctor Who, Pretty Little Liars y The Fresh Prince of Bel-Air.

Estas son las series y películas confirmadas:

15 Minutes of Shame

Adventure Time: Distant Lands

Americanah

Bourdain

Avenue 5

The Big Bang Theory

Birth, Wedding, Funeral

The Boondocks

Brad and Gary Go to...

Circe

Craftopia

Doctor Who

Dune: The Sisterhood

Ellen's Home Design Challenge

Equal

Expecting Amy

Finding Einstein

First Dates Hotel

The Flight Attendant

The Fresh Prince of Bel-Air

Friends

Full Bloom

Generation Hustle

gen:LOCK

The Gilded Age

Grease: Rydell High

The Greatest Space

Gremlins

Heaven's Gate

The Ho's

Karma

I Know This Much Is True

Legendary

Let Them Talk

Little Ellen

Love Life

Lovecraft Country

Made for Love

The Nevers

Persona

Perry Mason

The Plot Against America

Pretty Little Liars

The Scoop

Search Party

Sesame Street

Starstruck

Station Eleven

Películas de Studio Ghibli

Super Intelligence

Tokyo Vice

The Undoing

UNpregnant

Cómo se diferencia HBO Max de los otros servicios de streaming de AT&T

Se espera que HBO Max sea similar a HBO Go y HBO Now con programación adicional que no obtendrías con solo HBO.

En general, HBO Now y HBO Go son casi el mismo producto. La principal diferencia es quién los utiliza. Cualquiera se puede apuntar a HBO Now por US$15 al mes, mientras que HBO Go es un app para la gente que ya tiene una suscripción a HBO a través de cable o satélite. Tanto HBO Now y HBO Go hacen streaming de toda la programación disponible en la cadena tradicional de HBO. HBO Now y HBO Go no tienen transmisión en vivo de la cadena de HBO, pero ofrecen las mismas series y películas para ver a la carta tan pronto estén disponibles para los suscriptores a la TV tradicional.

Y qué del resto de servicios de TV de AT&T

Sí, hay aun más servicios de streaming en el haber de AT&T.

AT&T TV es similar a los servicios de televisión por cable o por satélite, con la excepción de que el contenido se transmite a través de Internet. AT&T TV incluye canales de televisión en vivo, DVR y video a la carta. Además puede hacer streaming de apps como Netflix y Pandora. Para ver AT&T TV en un televisor, debes contar con una cajita de streaming de AT&T, y los suscriptores pueden ver todo en dispositivos móviles a través de un app. Su costo inicial es de US$59.99 al mes.

AT&T TV Now, por otra parte, es un servicio de streaming de televisión en vivo como Sling TV y YouTube TV. Si estás familiarizado con DirecTV Now, AT&T TV Now es sólo una versión con nuevo nombre del servicio. En vez de requerir una caja en específico, este servicio le permite a los suscriptores hacer streaming en vivo de canales desde su Roku, Apple TV, Fire TV y más; los canales están disponibles en el app móvil. También tiene DVR en la nube. Por US$50 al mes, se incluyen 45 canales de TV en vivo.

AT&T Watch TV ofrece más de 35 canales de TV en vivo, incluyendo TVS, TNT y CNN (que son propiedad de AT&T). AT&T Watch TV es gratuito con cierto planes de datos ilimitados de AT&T, pero cualquiera se puede apuntar por US$15 al mes. Está diseñado para ser un servicio enfocado en lo móvil, pero puedes hacer streaming del contenido de AT&T Watch TV a televisores con cajitas como Apple TV y Amazon Fire TV.