HBO Max vs. HBO Now vs. HBO Go: ¿Qué son y cuáles son las diferencias?

Si eres fan de Game of Thrones — o Last Week Tonight with John Oliver, True Detective, Westworld, Silicon Valley, The Sopranos, The Wire o Veep — cuentas con dos formas de ver por streaming estos programas. Desafortunadamente, estos servicios tienen nombres muy similares y muy confusos: HBO Go y HBO Now. Sin embargo, el 27 de mayo HBO lanza HBO Max, por lo que la situación se torna todavía más confusa para los suscriptores.

Primero que nada, HBO Max es un servicio adicional a los que ya conoces de HBO, aunque tiene el mismo costo mensual de US$14.99. Max es la respuesta de HBO a servicios como Netflix, Disney Plus y otros que recientemente se unieron a la guerra de servicios por streaming. AT&T ha calificado a HBO Max como una especie de HBO pero en esteroides, ya que te da acceso a todo lo que HBO normalmente ofrece, además de otros programas y películas que no puedes ver con HBO, como Friends, The Big Bang Theory y Rick and Morty, la serie original Love Life, protagonizada por Anna Kendrick, y toneladas de películas de Warner Bros. así como películas nuevas y exclusivas, como es el corte del director de Justice League de Zack Snyder que llegará en 2021.

Entonces, ¿qué más tienen de diferente? Esta es la respuesta corta:

Si ya puedes ver programas de HBO a través de televisión por cable, satélite o una suscripción a un servicio de TV en vivo, usarás el app HBO Go para hacer streaming de estos programas en otros dispositivos.



para hacer streaming de estos programas en otros dispositivos. Si actualmente no puedes ver la programación de HBO a través tu proveedora, tendrás que usar el app HBO Now para hacer streaming.



para hacer streaming. Si quieres ver todo el contenido de HBO, más el contenido exclusivo de Max, tendrás que descargar y el app de HBO Max y suscribirte al servicio.

La buena noticia es que para los millones de suscriptores actuales de HBO, la actualización a Max será automática. Mientras que los usuarios de HBO Now que pagan vía HBO Now, Google o Apple recibirán una actualización que transformará al app de HBO Now a HBO Max. Por su parte, los usuarios de BO Go con ciertos proveedores, como Charter, YouTube TV y el servicio de televisión de AT&T, podrán utilizar el mismo nombre y contraseña para acceder a la nueva aplicación de HBO Max. Así que si eres uno de esos millones de suscriptores, podrás acceder a Max sin tener que realizar cambio alguno.

Desafortunadamente millones de suscriptores más no califican para esta actualización, por lo que tendrás que revisar con tu proveedor de servicios si es que calificas ––o no–– para una actualización de HBO Now a HBO Max.

Ahora, si no calificas pero aún así quieres el servicio de Max, nuestro consejo es muy simple: cancela tu suscripción a HBO y suscríbete directamente a HBO Max.

¿Buscas más detalles? Aquí está la respuesta más larga:

HBO Go (gratis con HBO de una proveedora)

Lanzado en 2010, HBO Go es un app gratuito separado diseñado para los suscriptores a servicios de cable, satélite y streaming de TV en vivo que ya tienen los canales de HBO como parte de su suscripción.

Para usarlo, tienes que ingresar al app con tu nombre de usuario y contraseña que te provea el servicio de TV por cable, satélite o TV en vivo. El acceso al app está ligado a tu suscripción principal al televisor, por lo que si tu suscripción no incluye HBO, entonces no podrás usar HBO Go.

HBO Now (US$14.99 al mes)

Lanzado en 2015 como un servicio de suscripción independiente de tu servicio de cable o streaming de TV, HBO Now ahora cuesta US$15 al mes. Para verlo, los suscriptores tienen que ingresar al app HBO Now o al sitio hbonow.com.

Una suscripción a HBO Now funciona de la misma manera que Netflix, Hulu o cualquier otro servicio de streaming por pago. Necesitas un nombre de usuario y una contraseña. Hay un período de prueba gratuito y puedes cancelar cuando quieras (no hay contrato).

HBO Max (US$14.99 al mes)

HBO Max hace su debut el 27 de mayo, y es el sucesor de HBO Now. Darse de alta es el mismo proceso que con HBO Now, y ofrece el mismo contenido que Now, pero adicionalmente cuenta con un catálogo de éxitos, así como películas, series y producciones originales exclusivas para esta nueva plataforma.

Una suscripción a HBO Max funciona al igual que cualquier otra suscripción a un servicio por streaming, con un correo electrónico y contraseña. También puedes cancelar el servicio en cualquier momento pues no hay un contrato.

¿Qué dispositivos cuentan con las aplicaciones de HBO Max, HBO Now y HBO Go?

Mientras que casi cualquier plataforma cuenta con las aplicaciones de Now y Go, no todos los dispositivos han confirmado que contarán con el app de HBO Max para su lanzamiento. Por ejemplo, para su lanzamiento WarnerMedia no ha anunciado que el app de Max estará disponible en dispositivos Roku y Amazon Fire TV, solo por poner un ejemplo.

Dispositivos con soporte para apps de HBO Dispositivos con soporte para apps de HBO







HBO Now HBO Go HBO Max (hasta ahora) Apple iOS iPhone y iPad Sí Sí Sí Teléfonos y tabletas Android Sí Sí Sí Apple TV Sí Sí Sí Roku Sí Sí No Amazon Fire TV Sí Sí No PlayStation 4 Sí Sí Sí Xbox One Sí Sí Sí Chromecast Sí Sí Sí Android TV Sí Sí Sí Navegadores Sí Sí Sí Samsung smart TV Sí Sí Sí LG smart TV Sí Sí No

¿Hay otra manera de ver la temporada 8 de Game of Thrones sin TV por cable?

