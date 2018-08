HBO Latino transmitirá en 'streaming' concierto de Gilberto Santa Rosa

Cortesía HBO Latino

El canal HBO Latino transmitirá el 14 de septiembre el concierto Gilberto Santa Rosa, 40... y contando, que rinde tributo a las cuatro décadas como cantante del artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, nacido en Santurce, en 1962.

El concierto será grabado en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, y HBO Latino lo difundirá a partir de las 8:00 p.m., en simultáneo para la señal del Este y del Pacífico de Estados Unidos, con la posibilidad de verlo en streaming en Estados Unidos a través de HBO Go, HBO Now y en canales On Demand asociados a HBO.

Santa Rosa es llamado El caballero de la salsa y este histórico concierto rinde homenaje a su trayectoria, con la participación de artistas invitados -- Luis Enrique, Víctor Manuelle, Vico C y Tito Nieves, entre otros --, quienes acompañarán al salsero en la interpretación de algunos de sus éxitos famosos, como Conciencia, Que alguien me diga y Déjate querer, entre otras.

Además del concierto Gilberto Santa Rosa, 40... y contando, HBO Latino también dará a conocer un video especial de 15 minutos en los que el salsero pasa revista a su carrera, desde la tarima del Club Copacabana, en Nueva York.

"Gilberto Santa Rosa es una leyenda en la comunidad latina y nos sentimos honrados de compartir su música con sus seguidores. HBO Latino sabe que la salsa es uno de los géneros musicales latinos más expresivos y que tiene el poder de unir a las personas con su ritmo contagioso", afirmó Lucinda Martínez, Vicepresidenta Senior de Mercadeo Multicultural e Internacional de HBO, en el comunicado de HBO Latino.

