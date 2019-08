HBO gratis: Mira películas y series sin costo, pero hay condiciones

HBO

¿Intentas decidir qué programa ver? Netflix tiene algoritmos para ofrecerte sugerencias acertadas, pero HBO está probando una solución diferente. La nueva página del canal de televisión llamada Recommended by Humans (RBH o recomendado por humanos) ofrece opiniones de personas reales sobre lo que debes ver. Además, el aliciente es que puedes hacer streaming de unos 50 programas, películas y documentales de HBO de manera gratuita.

Accesible solo a través del navegador, RBH es una cuadrícula enorme de tuits y videos provenientes de personas que hablan con entusiasmo de distintos programas originales de HBO. Una vez que hayas leído o reproducido una recomendación podrás ver la película o si se trata de una serie podrás ver el primer episodio. Pero, no hay una manera de buscar los listados de programación. Además, si estás usando un dispositivo móvil, los videos se empiezan a reproducir automáticamente. En la versión de escritorio, la experiencia es peor porque no hay una lógica en cuanto a qué dirección tienes que arrastrar o hacer clic. Por lo que te encuentras navegando sin dirección en un mar de títulos recomendados.

Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? HBO cree que si lees o escuchas recomendaciones de una persona real, le darás más peso encontraste con lo que te sugiere una computadora o algoritmo. Sin embargo, la mala interfaz de la página podría acabar produciendo el efecto contrario.

A continuación puedes ver una lista de los programas disponibles para ver de manera gratuita. Recuerda que en el caso de las series puedes ver solamente el primer episodio gratis.

A Black Lady Sketch Show

Animals

Ballers

Big Little Lies

Bored to Death

Carnivale

Chernobyl

Crashing

Curb Your Enthusiasm

Deadwood

Divorce

Eastbound & Down

Enlightened

Euphoria

Flight of the Conchords

Game of Thrones

Gentleman Jack

Girls

Going Clear: Scientology and the Prison of Belief

Last Week Tonight with John Oliver

Los Espookys

Mommy Dead and Dearest

My Brilliant Friend

Random Acts of Flyness

Sally4Ever

Sex and the City

Sharp Objects

Silicon Valley

Six Feet Under

Succession

The Comeback

The Deuce

The Jinx: The Life and Death of Robert Durst

The Larry Sanders Show

The Leftovers

The Night Of

The Normal Heart

The Sopranos

The Wire

The Young Pope

There's Something Wrong with Aunt Diane

True Blood

True Detective

Veep

Vice Principals

Westworld

Si en la lista de arriba encontraste algo que te gusta y se trata de una serie más antigua, como Deadwood, Flight of the Conchords, Girls o Curb Your Enthusiasm, es posible que puedas ver una parte o toda la serie de forma gratuita como parte de tu suscripción a Amazon Prime.

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?