HBO cancela la precuela de Game of Thrones con Naomi Watts: reporte

Grandes noticias en el universo de Game of Thrones. HBO no producirá la precuela de Game of Thrones con Naomi Watts, Miranda Richardson y Josh Whitehouse como protagonistas, según reportan varios medios de comunicación en Estados Unidos.

HBO afirmó que no podía confirmar los reportes, publicados el martes 29 de octubre por Deadline, The Hollywood Reporter y Entertainment Weekly, entre otros.

El show estaba ambientado muchísimos años antes de la época de Ned Stark, centrándose en la primera batalla entre los hombres y los Caminantes Blancos. HBO había prometido una serie sorprendente, explicando que "solo una cosa es cierta: de del horribles secretos de la historia de Westeros al verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de las regiones del Este a los legendarios Starks; no es la historia que creemos conocer".

El autor George R.R. Martin, cuya saga de libros A Song of Ice and Fire fueron adaptados en la primera serie de HBO, solía llamar a la precuela The Long Night, pero admitió en algunas publicaciones en su blog que el canal de cable no había acordado un título oficial para el show. A inicios de octubre de 2019, Martin afirmó: "Esperamos tener algunas noticias emocionantes sobre los shows sucesores muy pronto", pero no fue específico o dio pistas de que hubiese una cancelación inminente.

Hay una gran discusión sobre cuáles son las series mantendrán el legado de Game of Thrones, con expectativas depositadas en cinco proyectos. Pero el que protagonizan Watts y Whitehouse, producido por Jane Goldman, quien coescribió las películas Kingsman, era el que había avanzado más. Entertainment Weekly reportó que el piloto fue filmado completo en Irlanda del Norte a inicios de 2019.

No teman, fanáticos de la familia Stark. HBO no permitirá que la gallina de los huevos de oro de esta franquicia muera. El mes anterior, Martin confirmó que hay planes para hacer un show sobre la familia Targaryen, tema central de su voluminoso libro más reciente, Fire & Blood Vol. 1. En aquella oportunidad, Martin dijo que tres shows adicionales de Game of Thrones, incluyendo el ahora cancelado con Watts, estaban en progreso.

El lunes 28 de octubre se supo que David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de la Game of Thrones original, habían abandonado el proyecto de Star Wars al que se había comprometido.