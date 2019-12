¿Hay escena poscréditos en Star Wars: The Rise of Skywalker?

Lucasfilm

Star Wars: The Rise of Skywalker es un viaje sin descanso. Así que será lógico que quieras bajarte de esta montaña rusa apenas aparezcan los créditos. Pero, ¿te perderás alguna escena poscréditos? No.

Las películas de Star Wars tradicionalmente no incluyen estos dulcecitos de regalo, aunque las películas de Marvel —también propiedad de Walt Disney— las han hecho una práctica estándar en la industria.

Vale la pena quedarse a ver los créditos. Sin arruinarte ninguna sorpresa, deberías de fijarte bien en la lista completa del elenco y ver quién le prestó su voz a algunas escenas clave. Podrías llevarte una sorpresa.

Pero si necesitas ir al baño apenas acabe la película —que dura 2 horas con 22 minutos—, sin contar los avances previos, hazlo con tranquilidad, sabiendo que no te perderás ninguna información vital de la historia.