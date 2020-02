¿Hay escena poscréditos en Birds of Prey?

Warner Bros. Pictures

La respuesta es sí y no. Sí, debes quedarte hasta el final de todos los créditos de Birds of Prey, la especie de secuela de Suicide Squad que se estrena este 7 de febrero y protagonizada por Margot Robbie. Pero no, técnicamente no hay una "escena" poscréditos. Lo que hay es una voz en off poscréditos.

Y es que al final de todo de esta aventura excesiva y cargada de violencia, humor y empoderamiento femenino, una vez que han acabado de pasar los títulos de crédito, escuchamos el acento inconfundible de Harley Quinn interpelando a la audiencia. "A ver imbéciles, ¿todavía están ahí sentados?". A lo que Harley prosigue, premiando al público que se ha quedado y ofreciéndose a explicar un secreto supergenial: "¿Sabes que Batman...?" y ahí su voz se interrumpe a media frase y medio secreto. Y la película termina por completo.

No trates de hacer demasiadas lecturas que vayan a ofrecer una asociación entre esa frase y otros títulos del universo cinematográfico de DC. Sí, Harley manifiesta cierta preferencia por Batman durante Aves de presa e incluso explica que su hiena se llama Bruce, por ese tipo guapetón de Gotham City.

Warner Bros. Pictures

Pero el tema es que Ben Affleck ha dejado el papel de Batman (el Batman que conoció Harley en Suicide Squad) y Robert Pattinson interpretará una iteración más joven del personaje en un The Batman que no veremos hasta el 25 de junio de 2021. Tómate esta escena poscréditos (que no lo es) simplemente como un ejemplo de Harley siendo Harley y tomándole el pelo a los espectadores.

Y bueno, siempre nos quedará Wonder Woman 1984, que se estrena el próximo 5 de junio, para saber más cosas sobre los personajes de DC.