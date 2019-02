Hasbro está haciendo un juego para detectar mentiras

Hasbro

Por unos US$35, Hasbro quiere que te diviertas con un juego de mesa para detectar mentiras.

Llamado Lie Detector Game, el juego hizo su debut este año durante la Feria Internacional del Juguete en Nueva York, donde se muestran muchos de los juguetes que llegarán más tarde este año. El pequeño kit funciona mediante análisis de voz, según Hasbro. En la caja está el detector de mentiras, más 64 tarjetas con varias preguntas para responder. O, como sugiere Hasbro, tú puedes inventar tus propias preguntas. El juego está diseñado para mayores de 16 años.

Si dices la verdad, ganas un punto. Si mientes, pierdes un punto. Eso, básicamente, es el juego. Esto es diferente del juego de mesa The Original Lie Detector, creado en 1960, que era un juego de misterio para resolver crímenes que involucraba tarjetas y no incluía lo que se decía que era un detector de mentiras real.

Todavía no hemos jugado a The Lie Detector Game, así que no podemos contarles más, aunque pronto lo veremos en el mercado (se espera sea lanzado el 1 de agosto).